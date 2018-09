Franse straat wordt vernoemd naar modeontwerpster Sonia Rykiel Liesbeth De Corte

25 september 2018

08u42

Bron: WWD 1 Style Het is ondertussen al bijna twee jaar geleden dat de Franse modeontwerpster Sonia Rykiel overleden is. Om haar te herdenken, wordt er tijdens de Paris Fashion Week een straat vernoemd naar haar.

Sonia Rykiel is en blijft één van de grote iconen uit de Parijse modewereld. Ze begon haar carrière eind jaren zestig en werd onder meer beroemd door haar veelvuldige gebruik van breiwerk. Zij wilde dat comfort voor vrouwenkleding voorop stond en werd daardoor ook wel de ‘Koningin van het Breiwerk’ genoemd. Maar daarnaast was Rykiel ook gewoon een opvallende verschijning: de Parisienne was altijd gekleed in het zwart en verfde haar halflange haar steevast vlammend rood.

Fans van de modeontwerper moeten 29 september met een kruisje aanduiden in hun agenda, want die dag wordt een Parijse straat naar haar vernoemd. Niet toevallig vindt dan ook de modeshow van haar label plaats, dat gerund wordt door Sonia’s dochter Nathalie.

Het is ook dankzij Nathalie dat dit eerbetoon plaatsvindt. "Ik wou absoluut dat een plaatsje in Parijs Sonia's naam zou krijgen", vertelt ze aan WWD. "Het voelde aan als iets belangrijk en symbolisch, een mooie reflectie van wie ze was als persoon." Nog volgens WWD ligt de straat in de woonwijk Saint-Germain-des-Prés, tussen de Rue du Cherche-Midi en de Rue de Rennes.