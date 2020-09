Frans bedrijf tovert zalmhuid om tot leer en redt het zo van de vuilnisbak Roxanne Wellens

21 september 2020

16u33

Bron: Metro 1 Style Het Franse bedrijf Icytos tilt upcycelen naar een heel ander niveau. Het gebruikt namelijk afgeschreven zalmhuid als basis voor leer. De huiden, die normaal gesproken bij het afval zouden belanden, worden getransformeerd tot high-end portefeuilles en horlogebandjes. Say what?

Het is een ongewoon gegeven, accessoires van vissenhuid. Voor ons althans, want het idee is eigenlijk eeuwenoud. De drie vrienden achter het Franse Icytos zijn dan ook vastberaden om er een vaste waarde in modeland van te maken. “Zalmhuid is soepel en bezit een bepaald soort finesse, omdat het minder dan een halve millimeter dik is", zegt een van oprichters, Benjamin Malatrait. “Toch is het bijzonder stevig. Op dat vlak evenaart het zelfs koeleder. En het ziet er bovendien exotisch uit.”

‘s Werelds grootste luxeconglomeraat LVMH, dat merken zoals Louis Vuitton en Christian Dior huisvest, geeft Icytos zes maanden de tijd om zich te bewijzen. Op die manier fungeert LVMH als incubator, een bedrijf dat andere nieuwe bedrijven helpt met opstarten en groeien. Het is de bedoeling dat Icytos later zaken kan doet met de modegigant.

Momenteel werkt het bedrijf samen met 250 cliënten, zowel grote merken als lokale handelaars, die hun zalmleer gebruiken in horloges, handtassen en zelfs kleren.