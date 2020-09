Francis Kurkdjian maakt mannenparfum dat ruikt naar rozen: “Wat vandaag ‘mannelijk’ is, was dat tien jaar geleden niet” Roxanne Wellens

29 september 2020

08u02

Bron: Wallpaper 0 Style De Frans-Armeense parfumeur Francis Kurkdjian brengt met l’Homme À la rose een mannenparfum uit dat ruikt naar rozen. Het is een aan mannen gerichte invulling van een van de meest gebruikte ingrediënten uit de vrouwenparfumerie: rozenblaadjes. Vreemd? Beslist niet. “Parfum is een weerspiegeling van de tijd waarin we leven.”

Mannelijk- en vrouwelijkheid zijn sociale constructen die mee-evolueren met de tijdsgeest. Vanuit dat principe vertrok Francis Krukjian toen hij brainstormde over zijn nieuwe parfum ‘l’Homme À la rose’, waarmee hij een variatie brengt op zijn naar dames gerichte ‘À la rose’. “Toen ik 25 jaar geleden in de parfumindustrie begon waren mannen niet geïnteresseerd in fruitige geuren”, zegt de Fransman in een interview met magazine Wallpaper. “Nu wordt appel, ananas of peer wel veel gebruikt in mannenparfums. Parfums die in de jaren 70 bedoeld waren voor vrouwen, zouden nu perfect door kunnen gaan als mannengeur. Dat toont aan dat ‘mannelijkheid' vandaag helemaal anders is dan tien jaar geleden.”

En dat vertaalt zich in parfum, wat de parfumeur een weerspiegeling van de tijd waarin we leven noemt. Verder geeft Krukjian aan dat de geur niet bedoeld is om te ‘pleasen’. “Hij moet een emotie opwekken. En het maakt niet uit of die positief of negatief is. Dan is mijn werk als artiest gedaan."

Rozig

De parfumontwerper werkte in het verleden vaak samen met de beroemde rozenkweker Fabien Ducher, en ook voor deze geur klopte Krukjian weer bij hem aan. “Ik werk graag met Fabien omdat zijn rozen zo heerlijk ruiken. Je moet begrijpen dat er honderden verschillende soorten rozen zijn die je in je tuin kan laten groeien, maar er zijn er slechts twee die je in parfum kan gebruiken. Daarvan is de Damast roos de meest bekende. Hij wordt al eeuwen in geuren verwerkt, en zit ook in l’Homme À la rose. In het midden van de 18e eeuw ontstond er een nieuwe rozensoort, de May roos: een mix tussen de Damast en andere soorten.”

