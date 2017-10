Foutje bij het zelfbruinen: vrouw laat letters van haar sportbroek erin 'bruinen' ND

09u55

Bron: The Huffington Post 0 Twitter Style "Nog even wat zelfbruiner smeren voor het sporten," dacht de Schotse Eve nietsvermoedend. Een sportsessie die een blijvende herinnering naliet achteraf: na haar work-out bleken de "Adidas"-letters van haar legging in haar been te zijn gedrukt.

Aan een sportsessie hou je in het beste geval een goed gevoel en wat stijve spieren over. Maar de Schotse Twittergebruiker Eve (@Evemallonxx) bleef na haar laatste sportieve inspanningen achter met een tijdelijke tatoeage: de letters van haar sportbroek stonden netjes in haar been 'gebruind'.



"Dit is de laatste keer geweest dat ik ga sporten met een zelfbruiner op," tweette ze bij de foto van haar been. De post kon intussen al op meer dan 42.000 likes en 4.700 retweets rekenen. Volgende keer zal Eve misschien ook de kleine lettertjes op de verpakking lezen, die adviseert dat je 6 à 8 uur na het aanbrengen de behandelde lichaamsdelen niet nat mag laten worden, door water of zweet.

that’s the last time a work out with tan on btw ahahah pic.twitter.com/1y291bdZYw eve(@ Evemallonxx) link

Lees ook Dit is het geheim van Miranda Kerrs stralende huid

Maar Eve is blijkbaar niet alleen. Een lotgenoot op Twitter - Eden Chicken - postte een foto van haar eigen been, met ook het woord "Adidas" op dankzij haar zelfbruiner. Bij het sportmerk kunnen ze er alvast hartelijk om lachen. "Dit is voorbestemd, Eve. Wat een manier om de drie strepen te vertegenwoordigen," reageren ze op Twitter.



Zelf een panische angst om na het smeren plots sluikreclame te maken voor het merk van je sportbroek? Met onze tips om op de juiste manier zelfbruiner aan te brengen, is dat nergens voor nodig.

hahahahah same✌ pic.twitter.com/K2c1ZvLOsD Eden Chicken(@ edenchickenxo) link