Forever 21 komt opnieuw naar Europa Margo Verhasselt

21 juni 2020

Goed nieuws voor de fans van winkelketen Forever 21. De Amerikaanse keten opent opnieuw een webshop voor zijn Europese klanten.

In 2016 kondigde de keten aan dat ze weg zouden trekken uit ons land, wegens de torenhoge huurprijzen van hun panden. In Antwerpen werd even aan een verhuizing naar een kleiner pand gedacht, maar daar kwamen ze bij de Amerikaanse keten op terug. Ook de online verkoop van hun kleding werd niet veel later opgeschort nadat de keten hun faillissement aanvroeg, maar nu openen ze toch opnieuw hun online shop.

Forever 21 werd in 1984 opgericht in Los Angeles. Wereldwijd had de keten ongeveer 800 winkels in talloze landen. Het was echter de snelle groei die de winkel de das omdeed. Al kwam er in februari dan toch goed nieuws: Simon Property, Brookfield Property en Autentic Brands betaalden zo’n 81 miljoen dollar om Forever 21 over te kopen.