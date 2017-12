Fluweelzachte interieurtrend: een velvet jasje voor je Ikea-meubels Charlotte Dierckx

14u11

Bron: ELLE 2 Bemz Style Velvet, fluweel of velours... noem het zoals je wilt. Maar een ding is zeker: velvet is helemaal terug van weggeweest. We zien de stof de laatste maanden overal weer opduiken. Kleding, schoenen, handtassen, alles moet eraan geloven. Zo ook ons interieur. Maak je Ikea-meubilair klaar voor het nieuwe jaar in de vintage velvet hoezen van stoffenfabrikant Bemz.

Bemz is een Amerikaanse stoffenfabrikant die bekend staat om zijn verwisselbare hoezen voor Ikea-meubels. Dus of het nu de kat is die op de tweepersoonszetel heeft gekotst, je mini-me die enthousiast zijn avondmaal uitsmeert over de nieuwe eetkamerstoelen of jij die gewoon je meubilair in een nieuw glamoureus jasje wil steken, met de nieuwe limited edition vintage velvet hoezen wordt vanaf heden zelfs ons interieur in de luxueuze stof gehuld.

Prijzen variëren naargelang het type Ikea-meubel en de gewenste stof.

Bemz

Bemz

Bemz

Bemz

Bemz Velvet ikea

Bemz

Bemz