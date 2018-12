Fluo hesjes veroveren nu ook de catwalk mv

01 december 2018

09u08

Bron: De Standaard 0 Style Na millennial pink was er Gen Z-geel, waarna lila het stokje overnam van hipste kleur van het moment. Om tot slot vervangen te worden door feloranje. Al deze kleuren hebben als gemeenschappelijke deler dat ze nog enigszins draagbaar zijn, maar dat kun je van fluogroen of -geel nu niet bepaald zeggen. Toch wordt de kleur opgepikt door modehuizen.

De befaamde ‘gele hesjes’ komen al ettelijke dagen in het nieuws. Ze zorgen voor chaos, sluiten straten en tunnels af in Brussel en blokkeren tankstations. Ze hebben hun naam te danken aan hun fluo hesjes waarmee ze goed opvallen. Hoewel we ze liever niet aantrekken omdat ze, nu ja, niet bepaald modieus zijn, zorgen ze wel voor zichtbaarheid in het verkeer. Op zoek naar een modieus exemplaar? Enkele bekende modehuizen gingen al aan de slag met de kleur.

Flatterend is de kleur allesbehalve en het combineert eigenlijk met geen enkele andere tint goed. Toch is de opkomst van fluo niet geheel verrassend, aangezien de kleur ook in de jaren 90 populair was en alles uit dat tijdperk een comeback lijkt te maken. Inclusief Buffalo’s, halflage jeansbroeken en vlinderclipjes voor in het haar.

Maar ook op de catwalk maakt de kleur een duidelijke comeback. De voorbije modeweken liepen heel wat modellen bij grote namen in fluo kleurtjes over de catwalk. Van fietsbroeken tot kostuums: de kleur domineert. Prada, Calvin Klein, Balenciaga, Nathasha Zinko, zowat alle bekende ontwerpers doen mee.