Florale beauty: deze bloemen horen thuis in je badkamer Nele Annemans

03 februari 2019

13u33 0 Style Ze worden geschonken als dankjewel, bij een bezoek, voor een verjaardag, om de liefde te vieren ... maar ook in beautyland zijn bloemen ware weldoeners. Dit zijn bloemen die algemeen bekend staan om hun heilzame krachten of heerlijke geur.

Jasmijn: elk bloemetje bevat etherische olie, maar je hebt er honderden nodig om aan een druppel te komen. Jasmijnolie is dus een heel exclusieve olie. Het wordt ingezet tegen depressies, stress en als afrodisiacum. Ideaal dus om aan jouw badzout toe te voegen en je onder te dompelen in de weldadige geur van dit witte bloempje.

Sint-Janskruid: dit wonderbloempje groeit in bermen en langs verlaten spoorwegen. Het is wondhelend, werkt tegen zonnebrand en lichte brandwonden, geeft verlichting bij reumatische pijn en heelt winterhanden en -voeten.

Goudsbloem: een gemakkelijke tuin- of terrasplant die bloeit van juni tot september. Goudsbloemzalf ondersteunt het herstellende vermogen van de huid, is ideaal tegen jeuk van insectenbeten, herstelt kloven en oppervlakkige wondjes. Ideaal om als eerste hulpmiddel in je huisapotheek te hebben.

Hibiscus: de hibiscus is een krachtige antioxidant, werkt verkoelend en kalmerend.

Lavendel: dit welriekende bloempje doet niet alleen dromen van Provençaalse landschappen of de kast van je bomma, maar heeft ook nog een paar straffe eigenschappen. Het werkt ontsmettend, bacteriedodend en pijnstillend.

Rozen: van de rozenbottel kan je thee maken die helpt tegen verkoudheden. Rozenblaadjes zijn een wondermiddel voor je huid. Rozenwater verlicht hoofdpijn, pept je op, is rijk aan vitamine C en werkt ontspannend. Kies je favoriete roos, laat je bedwelmen door haar geur en gebruik dagelijks rozenwater voor het beste resultaat. Belangrijk is dat de rozen eetbaar zijn of toch minstens pesticidevrij. Check zeker ook de bloemenplukweides voor mooie, welriekende exemplaren!

Meer weten over bloemen? Je vindt er alles over in ‘Flower bomb’ van Ilka Vermeiren (Borgerhoff & Lamberigts, € 24,99).