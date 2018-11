Flessengeluk! Dit zegt je parfum over jou Sophie Vereycken

29 november 2018

15u08 0 Style ‘Een parfum vertelt meer over een vrouw dan haar handschrift,’ zo liet grootmeester Christian Dior zich ooit ontvallen. Gelijk had hij, want een beeld mag dan meer zeggen dan duizend woorden, een geur verklapt iets dat we überhaupt niet onder woorden kunnen brengen.

Geen zintuig dat zo sterk verbonden is met onze emoties als het reukvermogen. De reden daarvoor moeten we gaan zoeken in ons brein. Geuren worden op een andere manier verwerkt dan audiovisuele prikkels, legt parfumdokter Sofie Albrecht uit. “Alles wat we zien en horen wordt op een rationele manier verwerkt en verfijnd, nog voor onze hersenen er een reactie aan koppelen. Bij geurprikkels is dat anders: die bevinden zich in het emotionele gedeelte van de hersenen. Daardoor vindt er geen rationalisering van informatie plaats, maar wordt er onmiddellijk op gereageerd, als een soort van reflex. Doordat we ons bovendien in het emotionele netwerk bevinden, is die reactie heel gevoelsmatig.” Dat de geur van lavendel je terugkatapulteert naar de badkamer van je oma of een verse regenbui herinneringen oproept aan natte fietstochten naar je middelbare school, is dus helemaal niet zo gek.

Daarom ook dat geuren een enorm effect hebben op anderen. Misschien niet zo sterk als een visuele indruk, maar net omdat we automatisch emotioneel reageren op een geur, kan je het ook op een slimme manier gaan inzetten. Dan wordt het een soort van spelletje. Neem nu bijvoorbeeld bij een sollicitatie: dat is niet het moment om iets heel sensueel te dragen, maar net een zakelijke, efficiënte geur. Ik denk dan aan een lichte frisse geur zoals citrus. Die geeft een dynamische indruk én stoort niet. Ga je naar een date, dan kies je natuurlijk een meer sensuele geur. Net daarom geloof ik niet in één parfum. Veel mensen hebben het ideaalbeeld van een signatuurgeur die bij hen past. Maar je hele persoonlijkheid vatten in één flesje? Dat klopt niet. Ik vergelijk het graag met een goede jeansbroek. Die kan je voor ontzettend veel momenten gebruiken, maar je gaat er toch ook niet mee naar een trouwfeest. Hetzelfde geldt voor parfum. Eigenlijk is het en onzichtbaar accessoire, dat je net als je kleding en make-up aanpast aan de situatie en je gevoel.

Welke boodschap draag je nu zelf uit met je favoriete parfum? Dit zijn de connotaties:

Bloemig: dit is niet voor niets de grootste categorie voor damesgeuren. Bloemige geuren stralen vrouwelijkheid uit. Het zijn de hoge hakken onder de parfums.

Citrus: deze geur is typisch voor de zomer, en geeft daardoor ook een frisse indruk. Het is dynamisch en opwekkend, maar werkt ook verjongend.

Hout: een houtgeur is een karaktergeur. Ze zijn niet sensueel, je draagt ze niet om iemand te verleiden, maar echt voor jezelf. Ze stralen maturiteit en zelfzekerheid uit.

Kruidig: een frisse kruidengeur zoals fougère is een ideale geur voor op de werkvloer, ze worden dan ook vaak gebruikt als aroma in kantoren. Ga liever naar de kruidige, oosterse geuren dan komt het eerder sensueel over.

Groene geur: deze parfums hebben een meditatief karakter. Ze verraden ambitie en zelfvertrouwen, want je draagt ze vooral voor jezelf, om je te focussen.

Oriëntaals: deze parfumgroep straalt sensualiteit uit, en is het ideale parfum om iemand mee te verleiden.

Fruitgeuren: bij fruitige geuren denken we vaak aan zomer, en dat is niet zo toevallig. Ze zijn sprankelend en licht, waardoor je al snel als een vrolijk persoon overkomt. Maar het maakt deze geuren ook tot de ideale oppepper voor jezelf als je eens een dipje hebt.

