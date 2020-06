Flater met de zelfbruiner? Met deze huis-tuin-en-keukenmiddeltjes fiks je dat meteen Stéphanie Verzelen

05 juni 2020

14u58 0 Style Zij van ons die niet gezegend zijn met een door de zon gekuste huid, grijpen weleens naar de zelfbruiner. Maar dat kleurtje uit een flesje werkt niet altijd naar behoren. Eindigde je met vlekken, strepen of een oranje tint? Dan los je dat fiasco op met deze hulpmiddelen.

1. Scrubben maar

Door met een bodyscrub over je gebruinde lichaamsdelen te gaan, verwijder je het bovenste laagje huid en zal je zelfbruiner egaler lijken. Gebruik je handen of nog beter: een vochtige scrubhandschoen, en maak cirkelvormige bewegingen. Ga wel niet te hard tekeer – ja, je wil die foutjes wegwerken, maar je wil niet met wondjes of een beschadigde huid eindigen. Vergeet daarom ook niet je huid na het scrubben in te smeren met een verzorgende bodylotion.

2. Natriumbicarbonaat

Oranje handen na het aanbrengen van zelfbruiner? Dan is baksoda, zuiveringszout of (natrium)bicarbonaat je redder in nood. Het zout werkt als een natuurlijke scrub, verwijdert pigment op je huid en gaat ook irritatie tegen. Twee theelepels baksoda met een theelepel water geeft je een pasta die je met cirkelvormige bewegingen op oranje vlekken kan smeren. Laat daarna vijf tot acht minuten inwerken en spoel af met water. Zie je toch nog wat oranje vlekken? Herhaal na een dag.

3. Aceton of ontsmettingsalcohol

Wil je een kleiner vlekje of streepje wegwerken, dan kan je preciezer te werk gaan met aceton of alcohol. Breng een heel klein beetje op een wattenschijfje aan, wrijf uit op het foutje en laat eventjes inwerken voor je afspoelt. Let wel: aceton of alcohol kan je huid – zeker als die gevoelig is – erg uitdrogen. Gebruik daarom absoluut niet veel van het goedje en smeer je huid achteraf in met een hydraterende crème.

4. Tandpasta

Een ‘whitening’ tandpasta doet ook op je huid wat het op je tanden doet. Als je zelfbruiner op bepaalde plaatsen vlekkerig of streperig is, kan je op die plaatsen een dun laagje tandpasta uitsmeren en tien minuten laten inwerken voor je het afspoelt. Even scrubben met de tandpasta is ook een optie. Vooral oranje vlekken op je handen of voeten, tussen je vingers of tenen, werk je met dit trucje snel weg.

5. Citroen

Vlekken of strepen kan je ook wegwerken met citroensap, want de vitamine C en het zuur in het sap maken donker pigment lichter. Je kan op verschillende manieren te werk gaan. Snijd een citroen doormidden en masseer je vlekkerige huid met de helften (doe dit wel niet op je gezicht!) of pers de vrucht en wrijf het sap met een wattenschijfje over de vlekken uit.

6. Scheerschuim

Iets te enthousiast geweest met de zelfbruiner? Dan kan een scheersessie wonderen doen. Ook hiermee verwijder je het bovenste laagje huid en de werkende bestanddelen in scheerschuim zullen het teveel aan pigment tackelen.

7. Babyolie

Nog een truc om een te veel aan pigment of oranje tinten te vervagen: smeren met babyolie. Hoe langer je de olie laat inwerken voor je afspoelt, hoe beter trouwens – probeer zeker tien tot vijftien minuten. De olie zal de zelfbruiner losweken en voedt je huid ineens. Je huid ondertussen schrobben met een grote lichaamsborstel is ook een optie.

8. Het water in

Eindelijk een excuus om een uur lang in bad te liggen. Je huid onderdompelen in warm water zet je poriën open en doet zo de zelfbruiner losweken. Hoe langer je in bad kan blijven, hoe beter. Hoe sneller je in bad gaat na het aanbrengen van je zelfbruiner, hoe beter. Voor extra effect kan je een glas melk toevoegen aan het water: het melkzuur zal je huid exfoliëren. Of pas ondertussen ook één van de bovenstaande trucjes toe.