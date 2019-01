Flaneren als een Parisienne? Deze tassen moet je wel (en niet) kopen Liesbeth De Corte

10 januari 2019

14u11

Bron: Who What Wear 0 Style Hun elegantie met een vleugje rock-’n-roll. Hun nonchalante niet-gekapte kapsels. Hun je-ne-sais-quoi. Zeggen dat de stijl van Parisiennes tot de verbeelding spreekt, is een understatement van jewelste. Wil jij die portie chic ook imiteren? 4 Parijse it-girls helpen alvast door hun favoriete tassen te tippen.

Camille Charrière, blogster bij Camille Over the Rainbow

“Mij zal je nooit in het openbaar betrappen met een tas vol tierlantijntjes, glitters en andere versieringen”, bekent Charrière aan modesite Who What Wear. “Een simpele tas met een rijke, neutrale kleur zoals roest, terracotta of marineblauw is daarentegen altijd een schot in de roos. Mijn ultieme favoriet: Loewe Hammock. Die is stijlvol, en de traditionele vorm heeft een originele kwinkslag gekregen.”

Sabina Socol, redactrice bij magazine L’Officiel Paris

“Ik hou niet van grote, bulky tassen. Hoe kleiner, hoe sexyer. Zo toon je tenminste dat je niet de neiging hebt om je hele hebben en houden mee te zeulen”, meent Socol. “De enige uitzondering op de regel is de basket bag. Die rieten tas in de vorm van een halve maan straalt altijd een laid back vibe uit, ongeacht de grootte.”

Anne-Laure Mais, blogster bij Adenorah

“Grote tassen zijn mijn dada niet. De enige grote exemplaren die ik effectief gebruik, zijn tassen om naar de supermarkt of naar het strand te gaan”, lacht Mais. “Daarnaast geef ik de voorkeur aan vintage. Vooral vintage tassen met mooi bewaard leder zijn de investering waard.”

Sarah Nait, blogster bij Sarah Nait

“Tegenwoordig zie je iedereen rondlopen met rugzakken, maar bij mij zal je er geen enkele vinden in mijn kleerkast. Ik zie het gewoon als iets praktisch, niet als een accessoire dat mijn outfit naar een hoger niveau tilt.” Waar je Nait wel een plezier mee doet? “Kleine en medium tassen in een klassieke vorm en kleur, die ik over mijn schouder of als crossbodytas kan dragen.”

Kortom, hoe kleiner, hoe fijner. Voor de Parijse flair kies je ook het best voor een simpele vorm zonder al te veel poespas en klassieke, natuurlijke kleuren. Alles wat té fel is, is een no-go. Wij zochten alvast enkele exemplaren uit. Bij voorbaat onze excuses voor de aanslag op je spaarrekening!

1/ Hammock tote van Loewe, € 1.750, o.a. te koop via Matches Fashion.

2/ Rieten tas van Kayu, € 98, o.a. te koop via MyTheresa.

3/ Crossbody tas van A.P.C., € 365, o.a. te koop via de Bijenkorf.

4/ Marineblauwe tas van Delvaux, € 750, o.a. te koop via Labellov.

5/ Vintage saddle bag van Dior, € 5.011, o.a. te koop via Farfetch.

6/ Marineblauwe tas van Mango, € 9,99, o.a. online en in de winkels te koop.

7/ Ronde crossbody tas van Zara, € 12,99, o.a. online en in de winkels te koop.