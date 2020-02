Fendi zet modeland op zijn kop met nieuwe ‘omgekeerde’ haarband Roxanne Wellens

24 februari 2020

16u29

24 februari 2020

Dit jaar traden we met onze haarbanden allemaal in de voetsporen van Blair Waldorf uit 'Gossip Girl'. Maar op de modeweek van Milaan verbaasde modemerk Fendi menig fashionista met hun 'omgekeerde' haarband. Hebben we hem al die tijd verkeerd gedragen?

Net zoals kunst is mode een spel van reactie en tegenreactie. Dan kon niet duidelijker blijken uit de omgekeerde haarbanden waar Fendi dit weekend mee op de proppen kwam. Supermodellen zoals Bella Hadid en Kaia Gerber straalden op de catwalk met hun satijnen of leren exemplaren en ingevlochten haren. Doe daar de Silivia Venturini Fendi-designed lederen of kanten outfits bij, en de haarband straalt nog meer vrouwelijkheid uit. Geslaagd? Wij vinden van wel.