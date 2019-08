Felle make-up is helemaal in deze zomer: zo kan ook jij deze trend dragen Valérie Wauters

06 augustus 2019

10u54 0 Style Felle en kleurrijke make-up is dé beautytrend van dit seizoen. Maar hoe vertaal je die opvallende make-up die je op de catwalk en bij celebrities ziet naar een meer draagbare en alledaagse variant? Wij vroegen het aan Ines Borgonjon, make-upartiest bij MAC.

“Ben je het niet gewend om te experimenteren met uitbundige make-up, dan zou ik me houden aan volgende drie gouden tips”, steekt Borgonjon van wal. “Een eerste tip is om te kiezen voor één kleuraccent, of voor een reeks van verschillende tinten in dezelfde toon. Hou de rest van je make-up subtiel en laat het accent voor zich spreken. Een tweede belangrijke tip is om je huid - de basis - natuurlijk te houden. Vermijd daarbij een zware foundation, concealer of poeder. Een felle kleur komt veel nonchalanter over als hij ongedwongen is aangebracht. Het geeft je look meteen een zekere ‘je ne sais quoi’. Een laatste tip is om trouw te blijven aan je eigen stijl. Ben je een minimalistisch type en draag je vaak een zacht kleurtje op je lippen, hou het dan vooral bij wat je kent, maar ga voor een fellere of meer afgelijnde variant. Ben je eerder uitbundig wat je make-up betreft, dan is een felle oogmake-uplook in combinatie met een warme bronskleur op je huid misschien wel iets voor jou. Kies vooral voor een look die dicht bij je persoonlijkheid ligt. Op die manier kan je een make-uplook die net een beetje buiten je comfortzone ligt veel makkelijker dragen.”

Huidstint

Wie voor felle make-up kiest, smeert beter niet eender wat op z’n gezicht. Hoe goed je met een bepaalde kleur staat, heeft volgens Borgonjon alles te maken met met de tint van je huid. “Heb je een bleke, eerder rozige huid, dan staan oranje- en koraaltinten je mooi. Is de ondertoon van je huid wat warmer, kies dan voor koele rode of fuchsia kleuren. Wat je het best doet is naar het contrast met je huid kijken. Dat zal er immers voor zorgen dat de kleur je huid extra doet oplichten. Wat je ook kan doen is complementair aan je ogen werken. Koraal (op je lippen, blush of zelfs in je oogschaduw) staat bij blauwe ogen zeer mooi, terwijl paarse tinten groen mooi laten uitkomen.

Blauw

Ook blauwe oogmake-up is de laatste maanden weer aan een opmars bezig. Maar hoe breng je die aan, zonder dat het er gedateerd of heel erg jaren ‘80 uitziet? “Blauwe eyeliner kan prachtig zijn”, aldus Borgonjon. “Hou het wel bij die ene felle kleur, en stem de rest van je make-up af op je huids- en haarkleur. Blijf daarbij ook in de aardetinten. De vorm van je eyeliner kan je het best aanpassen aan de vorm van je oog. Een klassieke ‘winged’ eyeliner kan ontzettend mooi zijn door hem in het blauw te tekenen in plaats van in het zwart. Daarnaast ziet een zachte blending van een potloodje rondom je ogen er ook mooi uit. Kleuren van lavendel over azuurblauw tot koningsblauw zijn prachtig voor je ogen. Let er wel op dat je je ooglook helemaal afwerkt door een laagje mascara aan te brengen. Een beetje bronzer in de arcadeboog staat hierbij ook altijd goed.”