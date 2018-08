Felle kleuren zijn in, hoe doe je dat zelf op een draagbare manier? Timon Van Mechelen

16 augustus 2018

16u58 0 Style Als je door streetstylefoto’s van de afgelopen modeweek in Kopenhagen bladert of scrolt, valt één gemene deler direct op: kleur. Van een volledige barbieroze outfit tot vijf knalkleuren bij elkaar, de aanwezige dames leken haast op wandelende kleurboeken. Op een positieve manier bedoeld dan. Wij leggen uit hoe je zelf ook wat meer kleur brengt in het dagelijkse leven.

Over het algemeen dragen wij Belgen weinig kleur en spelen we graag op safe. Kijk even rond je en het zal je meteen opvallen. Zwart, grijs, wit en misschien hoogstens wat donkerblauw. Maar veel feller wordt het meestal niet. Zonde eigenlijk, want onderzoek heeft aangetoond dat kleur dragen een positief effect heeft op je humeur en je ook meer zelfvertrouwen geeft. En daarbij vrolijkt het de boel gewoon ook een beetje op. Al heb je wel lef nodig om in een pakweg groene outfit de deur uit te komen én op stylingvlak ga je er ook sneller de mist mee in.

Combineer met basics

Alle begin is moeilijk, en we begrijpen maar al te goed dat je niet meteen vijf verschillende kleuren naar je werk durft te dragen. Doe daarom één gekleurd stuk aan en combineer dat met typische basics zoals een witte blouse, een zwarte T-shirt of een grijze blazer.

Draag een one piece

One pieces zoals een jumpsuit of jurk zijn ideaal om van je angst voor kleur af te raken. Je outfit is in één klap klaar en je kunt geen combinatiefouten maken. Draag er accessoires bij in andere kleuren als je zin hebt, of hou het juist simpel.

Verschillende items in dezelfde kleur

Het is al een tijd hip om verschillende kledingitems in eenzelfde kleur te dragen (de Kardashians zijn bijvoorbeeld grote fan van deze look) en het werkt ook perfect met felle kleuren. Uiteraard hoef je niet van kop tot teen exact dezelfde tint groen te dragen en kun je wel wat variëren qua kleur. Of draag eens een kostuum in een felle kleur, wedden dat je overladen zult worden met complimentjes?

Zachte kleuren

Als je alleen maar hele felle kleuren met elkaar combineert, zie je er nogal snel uit als een clown. Kies daarom voor zachtere tinten zoals okergeel, lichtblauw of donkergroen. Iets minder opvallend maar tegelijkertijd nog altijd heerlijk kleurrijk.

Volg geen regels

Zwart en blauw passen niet bij elkaar, net zoals roos en rood ook niet samengaan? Onzin. Het leuke aan mode anno 2018 is dat je net alle kleuren en prints met elkaar mag combineren en dat er helemaal geen regels meer zijn. Trek dus gewoon aan wat jij bij elkaar wil aantrekken en probeer zo weinig mogelijk in te zitten met wat anderen van je denken.