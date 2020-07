Feilloze wenkbrauwen zijn belangrijker dan ooit: zo breng je ze perfect in vorm

Style Opmaken ging nog nooit zo snel, nu onze snoet achter een mondmasker verstopt zit. Tijd over dus om aan je wenkbrauwen te spenderen. Want niet de ogen maar de streepjes erboven zijn de sleutel tot de ziel. Een stappenplan tot de perfecte wenkbrauwen.

De mens is gedurende de evolutie naar homo sapiens de meeste van zijn wilde haren verloren. Opvallende survivors van de tand des tijds? Onze wenkbrauwen. Dat heeft natuurlijk te maken met hun biologische functie: ze beschermen onze ogen tegen zweet, vuil en stofdeeltjes. Maar dat doen onze wimpers ook. Wat wenkbrauwen dan zo speciaal maakt? Ze hebben nog een tweede belangrijke rol: communicatie. Neem nu tekenfilm- en stripfiguren. Een eenvoudig lijntje boven de ogen vertelt ons of ze boos zijn, dan wel verbaasd, blij of droevig. Wenkbrauwen zijn bepalend voor onze lichaamstaal, mimiek en expressie. Ze zorgen voor balans, proportie en … herkenbaarheid. Denk maar aan Alex Callier, die door de aandoening alopecia areata – haarverlies op specifieke plaatsen – zijn wenkbrauwen verloor en er plots helemaal anders uitzag. Uit onderzoek blijkt zelfs dat we vertrouwde gezichten sneller zullen herkennen als hun ogen uitgewist zijn dan wanneer ze geen wenkbrauwen meer hebben.

LOWBROW

De voorbije decennia hebben wenkbrauwen een verrassend grote transformatie ondergaan. Van de hoge, dunne lijntjes van Marilyn Monroe tot de volle, rechte exemplaren van Cara Delevingne: een groter contrast kan bijna niet. Mode? Ongetwijfeld. Al zit er meer achter.

De overstap van de gestileerde spitsboogjes naar lage, borstelige wenkbrauwen valt niet toevallig samen met de veranderende maatschappij. Was het dunne potloodlijntje vroeger nog een symbool van onschuld en vrouwelijkheid, dan stond er nu stilaan een nieuw soort vrouw op. Een nieuw soort wereld, waarin mannen en vrouwen steeds meer op gelijke voet kwamen te staan. In de mode vertaalde zich dat naar de opkomst van androgynie en het vrouwenmaatpak. In de beautywereld werden de wenkbrauwen met de jaren steeds lager, voller en rechter. Mannelijker, dus. Het markeerde de start van de snelst groeiende nichemarkt in beautyland: wenkbrauwproducten.

De hashtag #brows levert op Instagram meer dan 14 miljoen perfecte wenkbrauwen op, op YouTube vind je duizenden filmpjes over hoe je je wenkbrauwen voller kan maken. Had de vooraanstaande luxewebsite Net-a-Porter in 2013 nog een bescheiden gamma van twintig wenkbrauwproducten, dan kan je ondertussen kiezen uit meer dan 500. Potloden, poeders en gels, net als serums en crèmes om je wenkbrauwen beter te laten groeien. En ook in de beautysalons zijn wenkbrauwen big business. Terwijl je vroeger hoogstens enkele tegendraadse haartjes kon laten epileren bij de schoonheidsspecialiste, bestaan er tegenwoordig heuse browbars, ook in ons land (zie volgende pagina). Wenkbrauwwalhalla’s met meer keuze aan behandelingen dan(wenkbrauw)haren op je hoofd. Geen idee waar en hoe je moet beginnen? Wij helpen je graag een handje.

BROWMAPPING

Wie zelf zo’n stel volle wenkbrauwen wil, kan er het best een cursus geometrie bij halen, want de perfecte wenkbrauw tekent zichzelf niet. Integendeel, voor de ideale wenkbrauw bestaat er zelfs een heuse techniek: browmapping. Al klinkt het een stuk moeilijker dan het is.

STAP 1

Plaats een potlood naast je neusvleugel tot aan je buitenste ooghoek. Trek die denkbeeldige lijn door tot aan je wenkbrauw. Daar zou je wenkbrauw moeten beginnen.

STAP 2

Doe hetzelfde aan de binnenste ooghoek, richting de traangoot. Daar is het einde van je wenkbrauw.

STAP 3

De piek van de wenkbrauw bevindt zich idealiter loodrecht boven de iris.

WENKBRAUWWIJZER VOOR THUIS

POTLOOD

Geschikt voor? Kleine kale plekjes en asymmetrische wenkbrauwen.

Hoe doe je het? Potlood is het perfecte instapmodel. Begin altijd aan het uiteinde van de wenkbrauw, en werk zachtjes naar het begin toe. De ‘staart’ van de wenkbrauw mag iets harder aangezet worden. Kam je wenkbrauwen achteraf door met een wenkbrauw- of (proper) mascaraborsteltje.

PEN

Geschikt voor? Grotere kale plekken, littekenweefsel en weinig haartjes.

Hoe doe je het? Hiermee kan je erg realistische haartjes tekenen. Het nadeel is dat het best wat oefenwerk vergt. Zet heel dunne, kleine streepjes in de natuurlijke haarrichting. Gebruik zo weinig mogelijk druk, voor het meest natuurlijke effect.

GEL

Geschikt voor? Weerbarstige haartjes

Hoe doe je het? Een snelle wenkbrauwfix in een potje. Werk eerst tegen de haarrichting in: zo verdeel je de gel goed door de haartjes en zullen ze voller ogen. Vervolgens kam je ze in de andere richting, zodat ze de hele dag netjes blijven zitten.

POMMADE

Geschikt voor? Wenkbrauwen zonder duidelijke vorm

Hoe doe je het? Hét geheim van die perfecte Instagramwenkbrauwen. Door met een kwastje te werken, kan je ze heel precies vormgeven en invullen. En dankzij de stevige textuur behouden ze die vorm de hele dag. Begin in het midden en werk van daar naar buiten toe. Liever iets subtieler? Dep dan eerst met het kwastje op je hand voor een minder intense kleur.

POEDER

Geschikt voor? Lichte of weinig haartjes

Hoe doe je het? Poeder creëert een schaduw onder de haartjes, waardoor die er voller en talrijker uitzien. Dat maakt het geschikt voor lichte types of voor wie van naturel houdt. Gebruik een schuin afgesneden kwastje en start onderaan voor een afgelijnd resultaat.

IN HET SALON

Staat een bezoekje aan de browbar gelijk aan keuzestress? Nee, hoor. Dankzij ons wenkbrauwwoordenboek weet je welke behandeling bij jou past.

• Brow lamination of browlift: een permanent voor je wenkbrauwen: de haartjes worden omhooggekamd en vervolgens behandeld met een serum zodat ze een maand lang in de plooi blijven.

• Threading: een eeuwenoude manier van ontharen waarbij de haartjes verwijderd worden met een draadje. Doordat de donshaartjes meegenomen worden, krijg je een strak en nauwkeurig resultaat.

• Browtinting: de haartjes van de wenkbrauwen worden met verf gekleurd. De wenkbrauwen zullen niet dikker ogen, maar wel meer in het oog springen.

• Henna brows: henna staat erom ­ ­bekend de huid lichtjes mee te kleuren, waardoor de wenkbrauwen voller lijken.

• Wenkbrauwextensions: op de huid tussen de wenkbrauwen worden ­vezels geplakt voor vollere wenkbrauwen. De behandeling is high maintenance, want bijwerken is al nodig na 2 weken.

• Microblading: een semipermanente make-up waarbij er oppervlakkige krasjes gemaakt worden in de huid waarin pigment aangebracht wordt. Het resultaat zijn als het ware levensechte haartjes.

• Ombre brows, powder brows of microshading: ook een vorm van semipermanente make-up, waarbij streepjes en puntjes gezet worden. Zo ontstaat er eerder een schaduweffect.

Je vindt verschillende browbars in ons land:

• Benefit Brow Bar in Galeria Inno Antwerpen, Brussel en Luik, services.inno.be

• Brow Wax Bar in Antwerpen en Izegem, browwaxbar.be

• Brows & Beyond in Herentals, browsandbeyond.be

• House of Brows in Antwerpen, houseofbrows.be

• The BrowFactory in Antwerpen, thebrowfactory.be