Feestoutfits voor kinderen: influencer Liesellove verklapt haar geheim

15 februari 2019

10u41 0 Style Hoe krijg jij je kinderen partyproof? De key to succes is meestal een compromis tussen wat je kroost wilt en wat jij acceptabel vindt. Feestelijk maar tegelijkertijd ook comfortabel om te spelen. Wij lieten Instagrammama Lieselot een outfit kiezen voor dochter Axelle (6) en zoon Baptiste (3).

ID-kit Liesellove

De 33-jarige Lieselot is mama van vier kinderen: Axelle (6), Baptiste (3), Céleste (1,5) en Estelle (5 maanden). Op haar blog Liesellove.be schrijft ze over het moederschap. Gevoeligere thema’s aansnijden? Check! Ze is ook gebeten door de naaimicrobe. Haar mooiste creaties deelt ze met veel plezier.

“Kleedjes vindt Axelle niet meer zo leuk als vroeger. Als zij mag kiezen, dan is het een broek waar ze zich goed in kan bewegen. Soms kan ik haar nog overtuigen een jurk te dragen als deze matcht met die van mama.”

Het frisse oranje van Axelle’s kleedje komt terug in het hartjespatroon van Lieselot’s jurk. Ook de prints zijn weer helemaal hip, en dat stemt Lieselot gelukkig. “Als naaister kan ik me dus weer uitleven met kleurrijke motieven.”

Mama Lieselot: “Tot voor kort droeg Baptiste nog alles, maar tegenwoordig durft hij wel eens morren als ik hem in een hemd met print probeer te hijsen. Gelukkig is dat na een paar minuten alweer voorbij. Alleen priktruien weigert hij aan te doen. Die liggen binnen de minuut weer op de grond.”

Blingbling

“Als Axelle zelf mag kiezen, dan is het ongetwijfeld iets dat blinkt.” Soms tot grote ergernis van Lieselot. “Te veel blingbling en mijn dochter is een barbiepop. Dat laat ik niet gebeuren.”

Lieselot hecht ook veel belang aan goede basics. Voor de feestperiode mag het wel net iets meer zijn. “Dan kies ik meer uitgesproken kledingstukken, zoals een jurk in een felle kleur.” Voor Baptiste houdt ze het stoer en simpel. “Een mooi hemdje, gecombineerd met een denim vestje en een kleurrijke short. Een middenweg waar we ons allebei in kunnen vinden.”

