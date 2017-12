Feestje in je oor: zo kies je de mooiste juwelen voor oudejaarsavond Sophie Vereycken

Style Het nieuwe jaar inzetten doen we in stijl. En als we niet met onze dansmoves kunnen schitteren, dan wel met onze look. Letterlijk en figuurlijk, want onder het motto 'hoe meer hoe beter' zijn oorbellen hét hippe accessoire bij uitstek. Klein, groot, zilver, goud, met of zonder steentjes: alles kan en alles mag. Als het maar véél is.

Earcandy, zo heet de trend die tegenwoordig menig oorlel siert en komaf maakt met de piercing als iets stoer en mannelijks. Geen enge stalen pinnen en griezelige gapende gaten, maar een vrouwelijke en delicate look, vertelt Julie De Cuyper, oprichtster van juwelenwebshop JUULSJUULS ons. "Eigenlijk is de trend ontstaan vanuit het publiek zelf. Modebewuste vrouwen in New York wilden ook wel graag piercings, maar dan zonder eerst wekenlang met zo'n lelijk staafje door hun oor te moeten rondlopen. Zo ontstond er een nieuw soort piercingshops, waar je je meteen met edelmetalen in verfijnde stijlen kon laten piercen. Die trend is nu ook naar ons overgewaaid."

Vrouwelijk geweld

Het is niet toevallig dat de opkomst van de earparty gepaard gaat met de immense populariteit van vrouwelijke piercers en juwelenontwerpsters. Al zijn die er altijd al geweest. Dankzij sociale media zijn ze nu gewoon makkelijker te vinden. Julie De Cuyper: "Neem nu Patricia Necesita, zij woont in Miami en begon met het maken van haar eigen design in haar grootvaders atelier, omdat ze op zoek was naar een vrouwelijke en elegante look die ze niet in de winkels vond. Haar heb ik ontdekt door middel van haar hashtag (#prettypiercings), en zo was ik de eerste in Europa om haar collectie te verkopen."

Dat het stuk voor stuk vrouwen met een missie zijn, mag wel duidelijk wezen. "Ik ben eigenlijk altijd al gefascineerd geweest door de hele piercingindustrie," vertelt één van de populairste designers van het moment, Maria Black. Volgend jaar hoopt ze haar eigen piercingstudio te openen, maar momenteel focust ze zich nog op het ontwerpen. "Het leukste vind ik om een klassieker in een nieuw jasje te steken. Kan ik een oorring op een totaal nieuwe manier maken? Zelfs als die een geschiedenis heeft die meer dan 3.000 jaar teruggaat? Zulke uitdagingen vind ik geweldig. Al ben ik ook vooral heel nieuwsgierig. Hoe zou dat eruit zien als ik het doe krimpen, op z'n kop zet of in stukjes hak en willekeurig weer aan elkaar zet?" De Frankenstein van de juwelenbusiness, zeg maar.

Nieuw publiek

Hoe je het ook draait of keert, zelfs al maken designers de allermooiste ontwerpen, als geen kat ze koopt is het spelletje snel voorbij. Al is dat gelukkig niet het geval. Integendeel, het piercingpubliek wordt groter en groter, vertelt Maria Black enthousiast. "Tegenwoordig zijn ze voor alle leeftijden en stijlen. Het draait ook niet langer om rebellie, maar net om 'empowerment'." Een nieuw soort publiek dus, dat meestal uit jonge vrouwen bestaat. 'Urban working women', noemt Julie De Cuyper het. "Vrouwen die actief zijn op sociale media en graag juwelen dragen als een integraal deel van hun stijl, niet alleen voor speciale gelegenheden."

Veel en vrolijke juwelen dus, al betekent dat niet dat ze daarom bereid zijn een uur langer voor de spiegel te staan. Integendeel. "Zelf ben ik net hetzelfde," lacht Julie. "Ik draag dan ook meestal dezelfde mix van juwelen. Ik doe ze quasi nooit uit, niet voor het slapen en ook niet voor het douchen." Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verkoop van piercings uit goud en edelstenen in de lift zit. Of probeert u maar eens tien keer onder de douche te springen met een stekertje van nog geen vijf euro. Wie nog een beetje terughoudend is: je hoeft je oren niet altijd te laten doorprikken. Er zijn tegenwoordig heel wat kwalitatieve neppiercings op de markt die je dezelfde look geven, zonder het gaatje.

Ernie, er zit een feestje in je oor

En zelfs als je wél bereid bent wat pijn te doorstaan, wil dat niet zeggen dat het in één, twee, drie gepiept is. Met een Instagramfoto naar de juwelier te trekken om snel wat gaatjes te laten schieten? Zo werkt het dus niet. "Ga altijd naar een professionele piercer," raadt Julie De Cuyper aan. "Niet alleen omwille van hygiënische redenen, maar ook voor de plaatsing zelf. Ieder oor is anders, en wat bij de één mooi staat, zal er bij jou nooit exact hetzelfde uitzien. Een goede piercer bekijkt ieder oor individueel en geeft een persoonlijke consultatie. Ook is het belangrijk om het juiste type oorbel te kiezen, zodat de genezing zo vlot mogelijk gebeurt." Bovendien is zo'n earparty voor iedereen anders. Voor de een is het louter esthetisch, voor de ander is het een verhaal. Voor mij is het een manier om me uit te drukken. Mijn derde gaatje liet ik zetten na een break-up op mijn dertigste. Dat gaf mij net dat tikje 'rock 'n roll' dat overeenstemde met hoe ik mij toen voelde. En vanaf dan was het om zeep (lacht). Zeven is mijn lucky number, dus voorlopig hou ik het hierbij, maar je weet natuurlijk nooit."

"Juwelen zijn een luxegoed. Je hebt ze niet nodig, maar je wílt ze," beaamt ontwerpster Maria Black. Nuttig zijn ze dus niet, maar ze maken wel een deel uit van je persoonlijke verhaal. "Kleren kies je misschien omdat ze praktisch zijn, maar juwelen laten zien wie je echt bent. Ik zie regelmatig vrouwelijke nieuwslezeressen in conservatieve kledij, omdat dat van hen verwacht wordt. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat ze enkele van mijn creaties dragen, omdat ze op die manier kunnen laten zien wie ze echt zijn. Dat is de échte schoonheid van juwelen."

Een gaatje meer

Het ziet er eenvoudig uit, zo'n earparty, maar dat is het allesbehalve. Het is meer dan alleen maar zo veel mogelijk ringetjes erin en klaar. Wij vroegen styling tips en tricks aan het Belgische juwelenlabel Diamanti Per Tutti, voor wie geen flauw idee heeft hoe eraan te beginnen.

"Durf te mixen en matchen," drukt Stephanie van Diamanti Per Tutti ons op het hart. "Tegenwoordig zijn heel wat oorbellen ook als 'single' te koop, zodat je naar hartenlust kan combineren. Eén van de meest veelzijdige oorbellen zijn de lange kettingen die je door verschillende gaatjes kan rijgen, voor steeds een ander effect."

"Alles draait om balans. Opvallende oorbellen combineer je best met een paar subtiele steentjes in de andere gaatjes. Anders oogt het al snel bombastisch. Maar je kan natuurlijk de oorbellen die je al hebt ook anders gaan dragen. Probeer ze eens op hun kop, of zoals hier: horizontaal. Zo heb je meteen een heel andere look."

De beste raad? "Experimenteer erop los. Je ziet pas hoe iets staat door het te proberen. Zo kom je tot leuke combinaties die je anders nooit gedragen had. Speel eens met meerdere lange oorbellen, of durf afwijken van het hele groot-naar-klein-gebeuren. Alles kan en alles mag, als jij het maar leuk vindt."

