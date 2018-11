Feestdagen in aantocht: deze 3 gewoontes zijn nefast voor je huid Valérie Wauters

24 november 2018

15u34

Bron: Byrdie 0 Style Tijdens de feestdagen wil je er natuurlijk op je best uitzien. Jammer genoeg maakt een combinatie van droge winterlucht en late avonden rond de feestdis het bijna onmogelijk om er fris en fruitig uit te zien. Deze drie feestgewoontes zijn nefast voor je huid.

1. Cocktails boordevol suiker

Alcohol heeft over het algemeen een dubbele impact op de huid. Eerst en vooral heeft het een uitdrogend effect. Wanneer je lichaam tekenen van uitdroging waarneemt, zal het altijd eerst alle resterende vocht richting je interne organen sturen, waardoor de huid als eerste de negatieve gevolgen van uitdroging moet dragen. Wie te veel drinkt zal de productie van nieuwe huidcellen op die manier in gevaar brengen. Onze huid wordt dan immers geïrriteerd, vlekkerig en droog. Ten tweede zijn cocktails bijzonder rijk aan suikers. Niet alleen door de toegevoegde siroopjes, maar vaak ook door de alcoholische drank zelf. Suiker veroorzaakt ontstekingen in het lichaam en op onze huid. Die ontstekingen zorgen er op hun beurt weer voor dat collageen afgebroken wordt, en hindert de celvernieuwing. Het resultaat: een droge, doffe huid en meer kans op het vroegtijdig ontwikkelen van rimpels.

De oplossing: Neen, we gaan je echt niet vertellen dat je geen glaasje meer mag drinken tijdens de feestdagen. Let er echter wel op dat je ook voldoende water binnenkrijgt. Drink in de dagen voorafgaand aan de eindejaarsfeesten voldoende water of kruidenthee, en indien mogelijk ook tussen het drinken van je cocktails. Gebruik daarnaast ook verzorgingsproducten die veel hyaluronzuur bevatten. Deze hebben de eigenschap om vocht aan te trekken, waardoor je huid er langer gezond uit zal zien.

M2 Beauté, Hyaluron & Collagen Facial Nano Spray, € 87,90 bij Ici Paris Xl.

2. Cadeaustress

Ben jij zo iemand die het zoeken naar het perfecte kerstcadeau tot het allerlaatste moment uitstelt? Dan weet je dat cadeaustress een echt bestaand fenomeen is. Wanneer je lichaam onder stress staat, zullen je bijnieren het stresshormoon cortisol vrijlaten, dat op zijn beurt het collageen in je huid beschadigt. Dit versnelt het verouderingsproces en zorgt ervoor dat onze huid minder in staat is om zichzelf te herstellen. Hierdoor ontstaat een fenomeen dat de naam ‘huidvermoeidheid’ meekreeg. De belangrijkste symptomen hiervan zijn grote poriën, een droge huid en een vale teint.

De oplossing: Stap één is natuurlijk het aanpakken van de droogheid van je huid. Hierbij komt het product met hyaluronzuur uit het vorige punt al handig van pas. Daarnaast is het ook geen overbodige luxe om je huid te verwennen met een hydraterend sheetmasker. Om die doffe teint aan te pakken is een serum met Vitamine C een belangrijke bondgenoot.

La Mer, The Treatment Lotion Hydrating Mask, € 149,90 (5 stuks) bij Ici Paris Xl.

Kiehl’s, Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate, € 59 bij Kiehl’s.

3. Slapen zonder je make-up te verwijderen

We weten allemaal dat naar bed gaan zonder eerst onze make-up te verwijderen nefast is voor onze huid. Maar wil dat zeggen dat we ons er nooit schuldig aan maken? Absoluut niet. Soms is de lokroep van een heerlijk warm bed namelijk veel groter dan ons verlangen naar een perfecte huid. Toch is slapen met je make-up nog op je gezicht zowat het ergste wat je kan doen voor je huid. Het bevordert bacteriële infecties, wat leidt tot verstopte poriën en puistjes. Het droogt daarnaast de huid ook uit, veroorzaakt roodheid en gevoeligheid en versnelt het huidverouderingsproces, wat leidt tot het ontstaan van fijne lijntjes en rimpels. Slik.

De oplossing: Leg een pakje make-up verwijderende doekjes naast je bed. Misschien heb je geen zin voor een uitgebreiden gezichtsreininging in de badkamer, maar kan je nog net genoeg wilskracht opbrengen om even snel met een reinigingsdoekje over je gelaat te gaan. Zelfs een beetje make-up verwijderen is in dit geval beter dan niets. Was dat zelfs te veel gevraagd? Rep je dan de volgende ochtend meten naar de badkamer, en geef je gelaat een grondige verwenbeurt. Gebruik hierbij een milde peeling om alle dode huidcellen te verwijderen, en rol vervolgens je gezicht met een koude jaderoller om lymfedrainage te bevorderen en wallen te verminderen.

Jade Roller, € 29,95 bij bol.com.