Feest in je oren: in 4 tips naar een oor vol mooie piercings Valérie Wauters

05 januari 2019

14u59 0 Style Je ziet ze steeds vaker opduiken: oren, boordevol piercings en kleine, delicate oorstekers. Het ziet er classy but cool uit, maar hoe begin je nu eigenlijk zelf aan je eigen collectie mini-oorpiercings? Een korte gids!

Beginnen met 1 gaatje is best oké

Neen, je hoeft niet meteen 5 piercings te laten steken om je oorfeestje af te trappen. Begin met 1 gaatje in elk oor, en vul eventueel aan met een oorcuff, die je gewoon om je oor kan klemmen. Staat perfect bij een steker of een ringetje.

Kies voor oorstekers met een betekenis

Jij bent de host van je eigen oorfeestje. Dat wil zeggen dat jij mag kiezen wat je zelf mooi vindt. Ben je van plan om te investeren in enkele duurdere piercings? Dan is het misschien een idee om exemplaren te kiezen die voor jou een diepere betekenis hebben. Een hartje als aandenken aan de liefde van je leven? Of eerder een kleine bliksemschicht om jouw tomeloze energie te vertegenwoordigen?

De regel van 3 is je beste vriend

Alle goede dingen komen in 3 … of 5 of 7. Het is geen geheim dat dingen in oneven aantallen altijd aantrekkelijker lijken. Dat geldt ook voor oorpiercings. Speel het op veilig met 3 gaatjes, wees dapper en ga voor 5 of haal alles uit de kast door 7 piercings in je oor te steken.

Mix en match

Je piercings in dezelfde kleur metaal houden oogt tijdloos en elegant. Maar: het is geen feestje als er niet af en toe iemand uit de band springt. Mix en match goud, zilver en roségoud of gooi eens een gekleurd edelsteentje in de mix. Alles kan en alles mag.

Praatjes vullen geen gaatjes: deze 5 oorbellen gelukkig wel!

1. Diamanti Per Tutti, € 65.

2. Maria Tash, € 390.

3. Anna + Nina, € 34,95.

4. Orelia (set van 2 paar), € 21,95.

5. Blush, € 89.