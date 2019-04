Feest in je oor! Deze 3 fouten mag je niet maken bij het plaatsen van een piercing Margo Verhasselt

02 april 2019

08u01

Tegenwoordig is het niet ongewoon om iemand met een oor vol piercings tegen het lijf te lopen. Wat ooit een trend was, is haast een norm geworden, maar dat wil niet zeggen dat je gaatjes moet laten maken in je oor zonder erbij na te denken. Piercen is een kunst, en dat heeft Brian Keith Thompson van de beroemde shop Body Electric in Los Angeles maar al te goed begrepen.

Thompson bouwde de voorbije jaren al een mooie carrière op in de piercingsbusiness en zag heel wat trends komen en gaan. Hij waarschuwt voor de grootste en meest voorkomende fouten.

Fout 1: sporadisch piercings steken

“Heel wat mensen denken dat een piercing zetten een heel logisch stramien volgt: je gaat naar de piercer en that’s it. Maar piercen is dynamisch. Er komen dan ook twee kanten aan te pas. Eerst heb je uiteraard het fysieke onderdeel: een naald door je lichaam. Maar het belangrijkste deel van het proces? De echte decoratie. Vaak trek ik mijn neus op wanneer iemand mijn shop binnenwandelt en ik zie dat ze heel wat geld uitgaven aan hun piercings, maar hun oor er eigenlijk niet uitziet. Dan krijg ik meteen de indruk dat de piercer zijn tijd er niet voor nam, het hem niet veel kon schelen en gewoon hier en daar een piercing stak. Precies alsof je op een kermis gewoon lukraak op enkele doelwitten schiet in het schietkraam. Uiteraard, een piercing steek je uiteindelijk altijd op een plaats waar je wil. Maar ik denk wel na over de locatie en het juweel. Niet elk juweel past in elke zone. Vaak vertel ik klanten ook meteen dat ik iets niet mooi vind, haal ik piercings weg en begin ik opnieuw.”

Fout 2: alcohol gebruiken

“Vaak krijgen mensen na het zetten van een piercing te horen dat ze deze moeten ontsmetten met alcohol. Maar dat begrijp ik niet. De meeste ontsmettingsalcohol mag je niet lang gebruiken. Je lichaam kan namelijk ook niet goed genezen wanneer je iedere dag alcohol gebruikt. Ik raad aan alleen water en zeep te gebruiken.”

Fout 3: Je juweel niet poetsen

“Waar ik nog van ineenkrimp? Mensen die binnenkomen met extreem vuile oren. Je oren worden vuil door olie uit je haren, van producten die we gebruiken, lotions en zeep. Wanneer al die smurrie bij elkaar komt, zorgt dat voor vuile juwelen. Veel mensen beseffen niet eens wat hier mis mee is. Hoe ga ik in zo’n situatie aan de slag? Onlangs kreeg ik nog zo’n klant over de vloer. Ik haalde haar piercing uit haar oor, poetste en ontsmette het waarna ik het terugstak. Je had haar moeten zien, ze was zo enthousiast. Je kon eigenlijk al jaren de diamantjes in het juweel niet meer zien, ze kon haar ogen amper geloven. En hoe blij het mij ook maakt om iemand zo gelukkig te zien, eigenlijk verfoei ik dit echt. Je draagt heel wat bacteriën met je mee op deze manier. Het is niet alleen lelijk, gewoon ook onhygiënisch.”