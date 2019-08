Fashionista maakt stijlvolle ‘mutsjes’ voor vrouwen die hun haar verliezen door chemo LDC

22 augustus 2019

18u14 1 Style Vorig jaar kreeg Céline Laridon te horen dat ze borstkanker had, wat betekende dat ze ook haar haar zou verliezen. Dat zette haar aan het denken én aan het ontwerpen: ondertussen maakt ze modieuze mutsjes voor lotgenoten.

Zo'n jaar geleden kreeg Céline Laridon de zware diagnose te horen: ze had borstkanker. Naast de emotionele weerslag, heftige behandelingen en chemotherapie, moest de 35-jarige vrouw uit De Haan ook verwerken dat ze haar lokken zou verliezen.

“In mijn zoektocht naar een manier om mijn kale hoofd te bedekken, werd ik meteen overspoeld door de klassieke chemomutsjes. Hoe kwalitatief deze ook zijn, ze passen totaal niet bij mij en mijn stijl”, zo staat er te lezen op haar website. Een chemosjaal dan? “Ik vond er één met een leuke print, maar die bleef niet goed zitten en straalde ook meteen mijn ziekte uit. Iets wat ik absoluut niet wou. Want ik blijf gewoon Céline, toch? Ook de pruik voelde niet goed aan. Never settle for less, dus de zoektocht ging verder.”

Love Charlie

‘Wie zoekt, die vindt’, zegt men weleens. Dat geldt ook voor Laridon, of toch ongeveer. Ze besloot uiteindelijk zelf een muts te creëren. “Eentje die past bij mijn persoonlijkheid. Eentje die niet alleen een functioneel doel heeft, maar ook gewoon een must-have fashion item is. Een muts waarvan ik het niet erg vindt om ze te moeten dragen, maar wel één die ik ook aan een vriendin cadeau zou doen”, zo zegt ze daarover.

Het bleef ook niet bij één exemplaar. Naar eigen zeggen kreeg Laridon zin om haar tegenslag om te zetten naar iets zinvols. “Ik kreeg opeens tijd om na te denken, waardoor de zin om te ondernemen begon op te borrelen. Zo is Love Charlie ontstaan.” Ze heeft met andere woorden een eigen merk uit de grond gestampt, én collecties ontworpen voor andere vrouwen die ook door chemotherapie hun haar verliezen.

Een ambitieus project, maar gelukkig heeft de fashionista al een carrière in de modesector waar ze op kon terugvallen. “Mijn mama baatte jarenlang een high-end fashion store in Brugge uit. Zelf was ik twaalf jaar lang bij Bel&Bo verantwoordelijk voor de aankoop van de damesafdeling.”

De accessoires zijn vanaf september te koop op haar gloednieuwe website. Laridon zelf is ondertussen volop aan het herstellen. Volgens Het Nieuwsblad onderging ze begin juni haar laatste bestraling. “Love Charlie is tijdens mijn genezingsproces een extra bron aan inspiratie, hoop en positivisme geweest. En dat is de spirit die ik wil meegeven.”