Fashion Revolution Week: wat is het en wat kan jij doen voor een koosjere kleerkast? Liesbeth De Corte

21 april 2020

12u43 0 Style Van 20 tot 26 april vieren we Fashion Revolution Week. Wereldwijd wordt dan de ineenstorting van de Rana Plaza-fabriek herdacht. Nog belangrijk is het om even stil te staan bij de strijd voor eerlijke mode en te proberen om je eigen kleerkast wat duurzamer te maken. We geven alvast enkele tips.

Op 24 april 2013 is in Bangladesh een textielfabriek - genaamd Rana Plaza - ingestort. Maar liefst 1.138 mensen kwamen om het leven en nog eens honderden geraakten gewond. Een vreselijke ramp, die de wereld wakker schudde en de aandacht vestigde op de erbarmelijke werkomstandigheden van kledingarbeiders.

Zeven jaar later zijn de textielfabrieken al wat veiliger, maar er is nog veel werk aan de winkel. De mensonterende omstandigheden waarin de arbeiders moeten werken zijn nog niet verdwenen, om nog maar te zwijgen over de milieu-impact van de vervuilende mode-industrie. Daarom is de Fashion Revolution Week in het leven geroepen. Die vraagt elk jaar de aandacht van de consument voor deze problematiek en houdt een vinger aan de pols bij merken; zijn ze wel duurzaam genoeg?

Covid-19

“In tijden van deze pandemie is het belangrijker dan ooit dat consumenten kledingmerken en retailers ter verantwoording roepen. De laatste weken hebben we gemerkt dat de meest kwetsbare arbeiders weer de hoge tol moeten betalen voor de op hol geslagen mode-industrie”, reageert Carry Somers, mede-oprichter van Fashion Revolution en globaal operationeel directeur. Ze verwijst daarmee naar het feit dat grote merken en retailers hun deuren hebben moeten sluiten en bestellingen gecanceld hebben door de coronacrisis. Begrijpelijk, maar ze hebben geen verantwoordelijkheid opgenomen voor de arbeiders die momenteel géén spaargeld hebben of betaald verlof kunnen opnemen om deze lastige periode te overbruggen.

#whomademyclothes

Wat kan jij concreet doen? Een foto maken waarin je je kledinglabel laat zien. Post die foto op sociale media, tag het merk en gebruik de hashtag #whomademyclothes. Een snelle zoektocht op Instagram toont aan dat meer dan 603.000 mensen je voorgingen, dus je bent absoluut niet alleen. Daarnaast is dit jaar een nieuwe hashtag gelanceerd: #whatsinmyclothes. Op die manier eis je transparantie van de modemerken en kom je te weten wie je kledij maakt en welke materialen daarbij gebruikt worden.

(Lees verder onder de foto.)

Je kan ook rechtstreeks naar een kledingmerk mailen: vraag hen om meer transparantie en om alle arbeiders een leefbaar loon te betalen. Nog een optie is om de Fashion Transparency Index te bekijken voor je gaat (online) shoppen. In deze index worden kledingmerken en retailers gerangschikt op het vlak van transparantie. Daarbij wordt rekening gehouden met een heleboel indicatoren, zoals dierenwelzijn, chemicaliën die gebruikt worden tijdens het productieproces, leefbaar loon, de impact op het klimaat, de werkomstandigheden, afval en of er gerecycleerd wordt, enzovoort.

Dit jaar werden maar liefst 250 grote bedrijven onder de loep genomen voor de index. Helemaal bovenaan staat H&M. Het Zweedse label scoort 73 procent op de schaal van transparantheid. C&A volgt op de voet met 70 procent. Dat is op zich goed nieuws, want het is voor het eerst sinds de oprichting dat topmerken in de index boven de 70 procent uitkomen in de ranking. “We zien een duidelijke vooruitgang, maar toch kunnen labels nóg meer doen om geloofwaardige en uitgebreide gegevens te delen, zodat shoppers betere beslissingen kunnen nemen”, besluit Sarah Ditty van Fashion Revolution en de auteur van de index.

De top 10 van de Fashion Transparency Index

1. H&M: 73 procent

2. C&A: 70 procent

3. Adidas/Reebok: 69 procent

4. Esprit: 64 procent

5. Marks & Spencer: 60 procent

6. Patagonia: 60 procent

7. The North Face/Timberland/Vans/Wrangler: 59 procent

8. Puma: 57 procent

9. Asos: 55 procent

10. Converse/Jordan/Nike: 55 procent