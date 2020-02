Fashion goes female: Dior flirt met feminisme op de modeweken in Parijs lvds

26 februari 2020

16u06

Bron: Dazed, Vogue 0

De Fashion Week in Parijs is begonnen. Dior en creative director Maria Grazia Chiuri gaven het startschot met een gloednieuwe collectie, waarin feminisme opnieuw hoogtij viert.

Feminisme is de hoeksteen van Chiuri’s collecties, en dat was bij het gloednieuwe defilé niet anders. Het begon al bij de aankleding van de set. Het plafond van de Parijse Jardin des Tuileries wemelde van de feministische boodschappen. “When Women Strike, The World Stops” en “Patriarchy = Repression”, om er maar enkele te noemen. Boven de catwalk pronkte in het groot “Consent” (wederzijdse toestemming). Een verwijzing naar Harvey Weinstein, die minder dan 24 uur daarvoor werd veroordeeld voor aanranding en verkrachting. Wat een binnenkomer.

Over naar de nieuwe collectie. Die is - zoals altijd - geïnspireerd op vrouwelijke kunstenaars. Dit keer pakt Chiuri uit met een samenwerking met kunstenaarscollectief Claire Fonteine. De outfits op de catwalk refereren naar de jaren ‘70, “De jaren waarin vrouwen niet meer gedwee de mode volgden, maar trouw bleven aan zichzelf. Iets wat ik erg belangrijk vind”, zegt de ontwerpster. Geruite jassen, fluwelen pakken en semi-doorkijkjurken met franjes vormen de eyecatchers. De modellen droegen leren petten en bandana’s, alomtegenwoordig op de Fashion Weeks dit seizoen. Een vleugje bohemian gemixt met schooluniform-achtige sets. Zoals de traditie voorschrijft stelde Dior ook een nieuw shirt met slogan voor. “I Say I”, luidt het dit keer.

Feminisme als rode draad in carrière

Maria Grazia Chiuri maakt sinds 2016 deel uit van het Dior-team als creative director. Na passages bij Fendi en Valentina streek de Italiaanse vier jaar geleden neer in het Franse modehuis als eerste vrouwelijke ontwerper in het 70-jarige bestaan van het label.

Met vrouwelijke kunstenaars als inspiratiebron is feminisme al sinds haar aankomst de rode draad doorheen haar collecties. In 2016 debuteerde Chiuri met effen witte T-shirts met daarop de woorden “We Should All Be Feminists”. Een zin uit het gelijknamige boek van Chimamanda Ngozi Adichie, een van de belangrijkste Afrikaanse schrijfsters van haar generatie. Niet veel later paradeerden beroemdheden als Rihanna en Natalie Portman met de quote op de borst.

(Lees verder onder de foto.)

Het thema zette de ontwerpster voort in alle shows en collecties die volgden. Een jaar na haar debuut ruilt ze Adichies quote in voor een citaat uit de baanbrekende essay uit 1971 van feministische historicus Linda Nochlin. “Why have there been no great women?”, stond er te lezen op de gestreepte shirts. Wie zegt dat politiek en mode niet samengaan, heeft het mis volgens Chiuri. Haar missie? Het versterken van vrouwenstemmen wereldwijd, en het aanpakken van de ongelijkheden waar vrouwen nog dagelijks mee te maken krijgen.

In 2019 bleef het focuspunt hetzelfde. De najaarscollectie van dat jaar stond wederom bol van feministische referenties. De quotes op T-shirts, het decor en kunstverwijzingen zorgden voor een rebelse touch. Haar inspiratiebron? De Britse Teddy Girls uit de jaren ‘60. De ietwat opstandige girlgang maakte destijds een statement tegen het mistroostige leven door strakke pantalons, getailleerde blazers met fluwelen kragen en opgeleukte blouses te dragen. Dat vertaalde Chiuri meer dan een halve eeuw later naar de catwalk met onder andere sportieve vissershoedjes en moderne prints. De creative director opende haar show met een lezing van Tomaso Binga, een Italiaanse kunstenares onder een mannelijk pseudoniem. De toon was gezet. Ook hier konden de T-shirts met een feministische leuze niet ontbreken. “Sister Is Global”, uit het gelijknamige boek van Robin Morgan kleurden de T-shirts én het podium. Benieuwd naar wat de volgende jaren zullen brengen!