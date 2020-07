Fans schitteren in de nieuwe campagne van Rihanna’s lingeriemerk Margo Verhasselt

03 juli 2020

12u54 0 Style Enkele maanden geleden vroeg Rihanna’s lingeriemerk Savage x Fenty aan fans om foto’s van zichzelf in lingerie op Instagram te plaatsen. De reden? De popster zocht naar nieuwe modellen voor haar zomerlijn. En die vond ze ook. Vier dames schitteren in de nieuwste lingeriesetjes van het merk.

Vorig jaar werd de ‘hot girl summer’ in het leven geroepen. Ofwel: een uitdrukking om al het vrouwelijk schoon in de verf te zetten. Iets wat popster Rihanna duidelijk niet ontgaan is. Haar lingeriemerk lanceert een nieuwe campagne die Rihanna en haar muzes toont. De campagne bevat alles wat we van de ster gewoon zijn: neon, sexy silhouetten en sensuele beelden. De beelden werden bij de modellen thuis gemaakt in samenwerking met collageartiest Rafatoon.

Maar wat de campagne echt laat opvallen, is dat ook fans schitteren tussen de muzes. Rihanna staat er immers om bekend om nieuw talent via Instagram op te sporen. Van mei tot juli liep dan ook een wedstrijd op het platform. Mensen konden hun eigen ‘Savage’-kiekjes delen en zo geselecteerd worden om gefotografeerd te worden via FaceTime. Na maanden zoeken, is het dan zover: Brenda Senyana, Kortney Russell, Gerlind Anagho en Sariena Luy zijn de nieuwe muzes van de ster.

Op iedere foto heeft een van de winnaressen een nieuw setje uit Rihanna’s collectie aan. De modellen spraken met de Amerikaanse Vogue en gaven stuk voor stuk aan dat ze van Fenty houden omdat het merk zo focust op body positivity. “Ze zorgen ervoor dat plussize vrouwen zich sexy en krachtig voelen. Dat is ook hoe ik mezelf zie", vertelt Senyana.

Ontdek hier de nieuwe collectie.