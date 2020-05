Fans kunnen zelf schitteren in Rihanna’s nieuwste Savage x Fenty-campagne Margo Verhasselt

11 mei 2020

13u02 0 Style Hoe de zomer er dit jaar zal uitzien, is nog niet zeker. Maar Rihanna laat de temperaturen in elk geval stijgen met haar lingerielijn: Savage x Summer. Daarvoor doet ze ook een beroep op haar fans, want die kunnen de ster worden in de nieuwe campagne.

Vorig jaar werd de ‘hot girl summer’ in het leven geroepen. Ofwel: een uitdrukking om al het vrouwelijk schoon in de verf te zetten. Iets wat popster Rihanna duidelijk niet ontgaan is. Haar lingeriemerk lanceert een nieuwe campagne die Rihanna en haar muses toont. De campagne bevat alles wat we van de ster gewoon zijn: neon, sexy silhouetten en sensuele beelden. De beelden werden bij de modellen thuis gemaakt in samenwerking met collageartiest Rafatoon.

Maar wat de campagne echt laat opvallen, is dat ook fans kunnen schitteren tussen de muses. Rihanna staat er immers om bekend om nieuw talent via Instagram op te sporen. Van mei tot juli loopt dan ook een wedstrijd op het platform. Mensen kunnen hun eigen ‘Savage’-kiekjes delen en kunnen zo geselecteerd worden om gefotografeerd te worden via FaceTime deze zomer.

Iets voor jou? Meer info vind je hier.