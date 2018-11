Fancy Vivid Pink Diamond breekt record Margo Verhasselt

16 november 2018

10u20

Verzot op roze en diamanten? Dan is de Fancy Vivid Pink diamant waarschijnlijk zo'n ding waar je nog een paar nachten over gaat dromen. De diamant ging bij veilingshuis Christie's onder de hamer voor zo'n 50 miljoen dollar, goed voor ongeveer 44 miljoen euro, een heus record.

Er werd verwacht dat de ring verkocht ging worden voor 30 miljoen dollar (26 miljoen euro). Maar de echte prijs oversteeg alle verwachtingen. Luxe juwelier Harry Winston ging naar huis met de ring. Rahul Kadiakia, het hoofd van Christie’s juwelencollectie, meent dat de ring zijn plaatsje bij ‘s werelds mooiste diamanten verdient en verklapt dat de naam zal veranderen naar ‘The Winston Pink Legacy’.

De diamant was voor de verkoop in het bezit van de Oppenheimer familie, die toezicht houden op het De Beers diamantbedrijf. Volgens de BBC werd de diamant een eeuw geleden gevonden in een mijn in Zuid-Afrika.

Gekleurde diamanten doen het steeds beter, ze stegen dan ook enorm in waarde de voorbije jaren. Vorig jaar werd er in veilingshuis Sotheby’s in Hongkong de ‘Pink Star’ verkocht, een 59,6 karaat zwaar juweel dat 19 jaar geleden in Zuid-Afrika ontdekt werd en vervolgens over een periode van twee jaar geslepen werd. De eigenaar van die diamant betaalde 71,2 miljoen dollar (rond de 67 miljoen euro).