Fake of echt? Volle lippen voor iedereen

26 oktober 2018

10u11 0 Style Volle bananenlippen zijn de trend du moment. Kylie Jenner maakte er een miljoenenbusiness van, Angelina Jolie heeft ze van nature en tal van celebrity’s kochten ze. Vanwaar die populariteit? En vooral: hoe krijg je ze?

Kylie Jenner is de jongste miljardair ter wereld, en dat heeft ze niet aan haar bekende familie te danken. Oké, misschien wel een beetje, maar vooral toch aan haar zwoele lippen. Toen de jongste telg uit de Kardashian-familie plots gefotografeerd werd met opvallend zwoele lippen, was de hele wereld geïntrigeerd. Slim gebruik van lipstick en -liner, luidde haar verklaring. Geen kat die haar geloofde, maar de lipproducten vlogen wel de deur uit. Vooral slim gebruik van marketing, zo bleek achteraf. Want hoewel ze ondertussen toegaf dat haar volle lippen vooral het resultaat zijn van lipfillers, is haar eigen cosmeticalijn ondertussen een indrukwekkende 800 miljoen dollar waard. En Kylie is niet de enige. Cosmeticamerken brengen massaal lipproducten uit, online zuigen vlogsters en youtubers op de vreemdste voorwerpen, en nog nooit waren lipinjecties zo populair. Alles ter wille van een stel volle lippen.

Lippen als statussymbool

Geen wonder dat de lipfillers andere cosmetische behandelingen tegenwoordig ver achter zich laten. Ook bij ons prijken ze bovenaan de meestgevraagde ingrepen, zegt dokter Ingrid van Riet, dermatoloog bij het esthetisch centrum Carpe Clinic. De vraag naar lipfillers is in een recordtempo gestegen. Dat heeft enigszins te maken met de laagdrempeligheid – een simpel prikje, meer is het niet. Al zit er wel degelijk meer achter dan louter ijdelheid.

Zo zijn we biologisch voorgeprogrammeerd om volle lippen aantrekkelijk te vinden. Ze zorgen voor symmetrie in het gelaat. Omdat symmetrie in de natuur gelijkstaat aan een goede gezondheid, gaan we er onbewust naar op zoek in een partner. Maar er is meer. We linken volle lippen ook aan jeugdigheid en vruchtbaarheid, verklaart Alexander Edmonds, antropoloog en auteur van het boek ‘Pretty Modern: Beauty, Sex, and Plastic Surgery in Brazil’. “Naarmate we ouder worden, worden onze lippen dunner, terwijl we volle lippen net associëren met jeugdigheid en vrouwelijkheid. Bovendien hebben grotere lippen een erotische aantrekkingskracht. Dat komt omdat onze lippen tijdens het kussen opzwellen, waardoor we vollere lippen automatisch sensueel vinden. Al blijft het moeilijk om de fascinatie voor volle lippen uitsluitend toe te schrijven aan evolutie.”

Het zit in onze cultuur

Wat we aantrekkelijk vinden, kunnen we nooit volledig loskoppelen van een bepaalde culturele en historische context, beaamt de Nederlandse psychologe Najla Edriouch. “Wat we mooi vinden, is heel subjectief, en dat kan veranderen naargelang de cultuur en periode, maar ook de socio-economische status. Bijvoorbeeld: vroeger was een vol figuur hét schoonheidsideaal. Alleen de rijken konden zich veel eten veroorloven, en dus werd vol als mooi beschouwd. In onze huidige maatschappij heeft de elite een personal trainer, en is de slanke, gespierde vrouw het nieuwe schoonheidsideaal. Hetzelfde geldt voor volle lippen. Door de sociale media werd een bepaalde look enorm populair: die van Kylie Jenner en de Kardashians. Dankzij lipfillers is die niet langer onbereikbaar, als je er maar voldoende voor wil neertellen. Kortom: volle lippen zijn een luxesymbool geworden. Meer nog, het hoeft voor velen niet eens natuurlijk te zijn. Volgens sommigen mag je het net zien als je je lippen laten opspuiten hebt.” Zijn lipfillers de enige manier? Gelukkig niet. Buiten de lijntjes kleuren helpt ook, al is dat misschien niet zo doeltreffend.

Lip service : Voor een prikje

Tegenwoordig kan je ook naar de apotheek in plaats van de plastische chirurg. Dermo-cosmetische fillers voor thuisgebruik zorgen voor vollere lippen, zonder dat er een injectie aan te pas komt. Breng de gel ’s avonds aan voor het slapengaan – want tijdens je slaap beweeg je je lippen het minst – en tokkel het product zachtjes in. Kan je hetzelfde resultaat verwachten als bij traditionele lipfillers? Dat niet, maar wie de behandeling braaf twee weken volhoudt, wordt wél beloond met gemiddeld 13 procent meer volume. Ook niet slecht, als je weet dat je voor een lipvergroting met fillers doorgaans zo’n 300 euro neertelt.

Zuigelingen

Op sociale media en YouTube zien we ze in veelvoud voorbijkomen: de zogenoemde lip enhancers. Een eenvoudig plastic voorwerp dat eerder uit de blokkendoos van je nichtje lijkt te komen dan uit de badkamer. Hoe het werkt? Plaats het apparaatje over je mond en zuig in korte stukjes, alsof je van een rietje drinkt. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, dus trek er toch een halfuurtje voor uit als je er de eerste keer mee aan de slag gaat. Extra tip: doe het niet vlak voor je naar een feestje vertrekt, want naast volle lippen krijg je er ook een blauwe rand rond je lippen bij.

Buiten de lijntjes kleuren

Wat heb je nodig? concealer • lipliner • matte lipstick

Stap 1

Om je bijgetekende lippen zo natuurlijk mogelijk te doen lijken, is het belangrijk dat je eerst een nieuwe cupidoboog creëert. Onze lippen worden van nature omringd door een stukje huid dat net een beetje lichter is dan de rest van ons gezicht. Dat gaan we opnieuw creëren, maar dan een beetje hoger. Dat doe je door met concealer en een fijn kwastje een nieuwe liprand te tekenen, net boven je eigen lippen.

Stap 2

Vervaag de concealer met een fluffy kwastje, zodat er geen duidelijke overgang is tussen je huidskleur en de concealer.

Stap 3

Teken met lipliner een nieuwe liprand, nét onder de concealer. Zorg dat het verschil met je eigen liprand niet meer is dan een paar millimeter. Het is cruciaal dat de lipliner minstens twee tinten donkerder is dan je eigen lipkleur, zo creëer je meer diepte.

Stap 4

Kleur je lippen in met lipstick. Ga voor een matte lipstick, want een glanzende zal je eigen liprand benadrukken, waardoor het zal opvallen dat je de natuur een handje geholpen hebt.

Stap 5

Met een klein kwastje vervaag je de rand tussen de lipstick en de lipliner, voor een subtiel en natuurlijk ogend ombré-effect.