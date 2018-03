Faillissement aangevraagd voor Nederlandse modemerk SuperTrash Redactie

21 maart 2018

12u28 0 Style Het modebedrijf SuperTrash, dat jarenlang in handen was van Olcay Gulsen (37), heeft vandaag het faillissement aangevraagd. De 150 personeelsleden hebben dat vanmiddag vernomen van het management. Gulsen maakte recent al bekend dat ze was opgestapt als hoogste baas van het bedrijf dat ze sinds 2009 runt. Momenteel heeft ze een minderheidsaandeel in de onderneming.

Volgens Gulsen, zo maakte ze vanavond bekend, is er nog een kans op een doorstart. "Maar het is de curator die uiteindelijk beslist of dat mogelijk is." De onderneemster en presentatrice vertelde in RTL Boulevard dat ze ook persoonlijk door het faillissement wordt geraakt. "Ik ben weliswaar nu minderheidsaandeelhouder, maar ik heb er natuurlijk wel veel geld in gestoken. Het is toch mijn kind, mijn levenswerk."



Het gaat al zo'n drie jaar niet goed met SuperTrash. Zo zijn de afgelopen tijd al meerdere winkels, zoals in Amsterdam en die in Antwerpen, gesloten. Medio februari dit jaar benoemde ze Charles Paape tot bestuursvoorzitter bij het verliesgevende SuperTrash. Paape was eerder onder meer bestuurder bij Free Record Shop en The Phone House. Zelf bleef Gulsen, als zogenoemde brand director (een soort merkbewaker, red.) wel betrokken bij het uitzetten van de creatieve koers van het kleding-, schoenen- en accessoireslabel. Over haar rol binnen de onderneming zei ze vanavond: "Ik ben duidelijk tekort geschoten. Ik hoop dat het bedrijf na dit ernstige gebeuren door kan gaan, ook zonder mij."



Fashionista Gulsen wist, toen ze nog hoogste baas was, al langere tijd dat het slecht ging. "Ik had gehoopt dat we het dieptepunt achter de rug hadden en weer aan het opbouwen waren. Ik wist echt niet dat, toen ik vier weken geleden het stokje overdroeg, dat het faillissement nu al een feit zou zijn." De onderneemster werd vanmorgen al vroeg uit bed gebeld door het management. "Of ik als aandeelhouder even mijn handtekening wilde zetten onder het besluit te stoppen."

Over het weinig winstgevende modemerk St.studio, dat naast het merk SuperTrash bestond, zei Gulsen dat ze waarschijnlijk te lang de hoop hield 'dat het toch nog wat zou worden'. "Ik ben nu eenmaal een emotionele ondernemer die graag dingen wil laten groeien. Bij nader inzien heb ik niet adequaat genoeg op ontwikkelingen binnen het bedrijf gereageerd", aldus Gulsen die tot februari voor 100 procent eigenaar was van het van oorsprong Californische merk SuperTrash. Sinds ze het in 2008 overnam ging het vele jaren zó goed dat zelfs supersterren als Lady Gaga kleding bij haar kochten.

Terugblikkend: "Ik ben ze afgelopen jaren misschien wel als ondernemer tien keer op mijn bek gegaan. Maar steeds slaagde ik er in te overleven. Daarom komt dit slechte nieuws ook zo hard aan." Welke percentage aandelen Gulsen nog in handen heeft, is onbekend. "Het bedrijf is failliet, maar ik persoonlijk niet. De onderneming en ik zijn twee verschillende entiteiten."