Fa(hahaha)shion! De 5 grootste modeblunders van 2018

Nele Annemans

08 december 2018

15u09

Bron: The Huffington Post 0 Style 2018 was zonder twijfel een jaar van controverse, met in het bijzonder in de modewereld. Zowel bekende gezichten als gigantische modemerken kwamen onder vuur te liggen. Dit zijn de 5 grootste fashionblunders van het jaar.

1. Het Zara-jasje van Melania Trump

Melania Trump is niet bang van een beetje controverse, zeker niet als het op haar outfitkeuze aankomt. Ze kreeg al kritiek voor haar torenhoge stiletto’s die ze droeg in Texas nadat orkaan Harvey daar voorbij raasde, maar ze wekte nog meer verontwaardiging toen ze deze zomer verscheen met een jasje van Zara met het opschrift “I really don’t care, do u?”. Volgens velen een berekende zet. De first lady droeg de jas immers terwijl ze op weg was naar enkele opvangcentra voor migratiekinderen die gescheiden werden van hun ouders aan de Mexicaanse grens. Op Twitter werd haar outfit als ‘ongepast’, ‘harteloos’ en ‘onaanvaardbaar’ bestempeld. Sommigen vergeleken haar zelfs met de duivel.

2. De racistische video’s van Dolce & Gabbana

In november annuleerde het modehuis Dolce & Gabbana een modeshow in Shanghai, net voordat die van start moest gaan, nadat het merk beschuldigd werd van racisme. De heisa begon nadat het luxelabel video’s op Instagram had gedeeld, waarin een Aziatisch model probeerde om een Italiaans gerecht met stokjes op te eten. De video’s waren volgens het merk bedoeld om de modeshow in Shanghai te promoten, maar online reageerden mensen woedend. Ze vonden dat het merk de Chinese cultuur bagatelliseerde en dat het een racistische kijk op vrouwen toonde. Door de wereldwijde kritiek zag het merk zich genoodzaakt om hun show in Shangai te annuleren, alsook de video’s meteen te verwijderen.

3. De uitspraken van de marketingbaas van Victoria’s Secret

Het lingeriemerk Victoria’s Secret kampt al een tijdje met een imagoprobleem en ziet zijn verkoopcijfers zienderogen dalen. Alsof dat nog niet genoeg is, deed marketingbaas Ed Razek daar nog een schepje bovenop. Toen de Amerikaanse Vogue hem vroeg of de modeshows van het merk niet achterhaald zijn omdat er bij andere merken steeds meer diversiteit op de catwalks te zien is, antwoordde hij dat transgenders en plussizemodellen niet thuishoren op de shows van Victoria Secret. Die “zouden de fantasie doorbreken” volgens hem. Uiteraard kreeg hij daar bakken kritiek voor. Later verontschuldigde hij zich wel voor die uitspraak.

4. De fat-shaming van het modelabel LPA

LOLLLLL @REVOLVE y’all are a mess. pic.twitter.com/CrzOkd5oE4 Tess Holliday 🥀(@ Tess_Holliday) link

Anno 2018 is diversiteit en body positivity nog nooit zo belangrijk. Toch leek het modelabel LPA, dat online verkocht wordt op de webshop Revolve, het daar niet helemaal mee eens te zijn. Zo is er op een van hun collecties sweatshirts ‘Being fat is not beautiful it’s an excuses’ te lezen, een boodschap die bij velen in het verkeerde keelgat schoot. Maar volgens Revolve maakte de trui deel uit van een collectie die bedoeld was om “commentaar te geven op het hedendaagse cyberpesten”. De quotes op de sweatshirts zouden blijkbaar allemaal quotes zijn die gezegd zijn tegen of door bekende vrouwen. Onder de tekst was immers in het klein te lezen ‘As said to @Paloma’. De bewuste quote zou dus een opmerking geweest zijn die plussizemodel Paloma Elsesser ooit te horen kreeg. Het leek dus een goed bedoelde actie, maar het resultaat liet te wensen over. Op de website wordt de trui namelijk ook door een slank model gedragen én alleen maar verkocht tot een maatje XL.

5. De apentrui van H&M

H&M: "Now then, any ideas on how we should market this 'Monkey' hoodie?"



Dove: "We may have a few ideas..." pic.twitter.com/EgSWeg97Bs Michael Gravesande(@ OldBlackHack) link

Begin dit jaar lag modeketen H&M onder vuur voor een foto op hun website. Op die bewuste foto droeg een zwart jongetje een sweater met het opschrift ‘Coolest monkey in the jungle’. Nog pijnlijker werd het toen bleek dat de pull ook in andere kleuren én met andere opschriften bestond. Zo droeg een blank jongetje de oranje trui met als tekst ‘survival expert’. Het modehuis verontschuldigde zich snel en haalde de foto weer offline.