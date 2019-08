Extra betalen voor maatje meer: “Het zou niet mogen, maar het is wel begrijpelijk” Timon Van Mechelen

21 augustus 2019

10u50 0 Style Bij heel wat modemerken wordt meer gerekend voor grotere maten, ook als het gaat om exact hetzelfde kledingstuk. Onder andere New Look, H&M, Old Navy, Mango en Forever 21 zouden een stiekeme ‘vettaks’ heffen.

De bal over de zogenaamde ‘vettaks’ ging vorig jaar aan het rollen toen een vrouw verontwaardigd had opgemerkt dat kleren voor dames met rondingen bij de Britse keten New Look duurder zijn dan hun kleinere varianten. Het bedrijf kwam vervolgens in een storm van online kritiek terecht, waarna het in een persmededeling aangaf het prijsbeleid onder de loep te nemen. Ondertussen zijn we maanden verder en is er nog niets veranderd. Voor exact hetzelfde T-shirt op hun site, we kozen voor de gemakkelijkheid eentje uit met een afbeelding uit de Lion King op, betalen vollere dames € 22,99 en anderen € 19,99. Geen groot verschil, maar er is er wel degelijk een.

Ondertussen kwam in de VS ook het merk Old Navy onder vuur te liggen om dezelfde reden. Een snelle zoektocht op de online webshop van een aantal merken die plussize kleding aanbieden, leert ons echter dat zij lang niet de enige merken zijn die een zogenaamde ‘vettaks’ heffen. Zo kost een zwarte parkajas van H&M voor vrouwen met een maatje meer € 15 extra. Bij Violeta, de plussize collectie van Mango, betalen dames met een grotere maat zelfs € 20 meer voor een zwarte pantalon gemaakt van polyester. Ook bij Forever 21 vragen ze makkelijk € 10 en soms zelfs nog extra voor dezelfde jurk in hun ‘plus + curve’ gamma.

Lees verder onder de foto.

Kim Seghers van het Belgische merk Fox Factor creëert specifiek trendy denim speciaal voor curvy billen en benen. Zelf heeft ze naar eigen zeggen ook een maatje meer, ze kent de problematiek dus als geen ander. “Ik krijg vaak te horen dat onze jeansbroeken te duur zijn, terwijl heel wat andere merken dezelfde prijzen vragen en zich niet eens richten op vrouwen met rondingen. Vanuit een zakelijk standpunt gezien, zijn er wel degelijk redenen waarom plussize kleding meer kan kosten. Eerst en vooral is er de meest voor de hand liggende, namelijk dat er meer stof nodig is bij grotere maten. Voor een broek in maat 54 gebruiken we dan ook letterlijk dubbel zoveel stof dan voor een exemplaar in maat 38. Wij spenderen ook veel aandacht aan het selecteren van dat textiel omdat bij curvy dames de stof veel belangrijker is. Die moet bijvoorbeeld wat dikker zijn zodat de jeans niet te snel verslijt tussen de benen, maar moet tegelijkertijd genoeg stretch bevatten om comfortabel te zijn. Ook dat kost wel wat.”

“Ten tweede kun je voor kleren in ‘standaardmaten’ vrij simpel graderen. Bedrijven maken altijd eerst een voorbeeld in een sample maat, perfectioneren dat stuk en gaan het dan graderen. Ze voegen pakweg 3 centimeter stof toe in de taille voor een maatje groter en halen 3 centimeter weg voor een maat kleiner. Dat kun je onmogelijk doortrekken in een plussize collectie. Als wij dat zouden doen, zou een broek in maat 54 er afschuwelijk uitzien. Daarom maken we voor elke maat een apart patroon en moet er apart gepast worden. Aan research en development ben je daaraan dus een pak meer geld kwijt.”

Lees verder onder de foto.

“Dat geldt natuurlijk zeker voor een kleine onderneming zoals Fox Factor. Ik kan me inbeelden dat grote ketens wel wat meer marge hebben om dat in te calculeren. Zelf weiger ik resoluut om meer te vragen voor onze broeken in de grootste maten. Ik vind dat je daar een heel verkeerd signaal mee afgeeft, ook al kosten ze in principe meer. We proberen er daarom een mooie middenweg in te zoeken, nemen een gemiddelde van al onze maten en trekken de prijzen een beetje op om de grootste sizes te compenseren. Dat is ook voor andere merken perfect mogelijk, maar voor de ketens en hun omzetten waarschijnlijk niet eens nodig. Omdat ik zelf een eigen bedrijf heb, kan ik het prijsverschil ergens begrijpen. Maar ik zou het zelf nooit toepassen.”