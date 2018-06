Expo toont hoe mooi dames met een kaal hoofd zijn Liesbeth De Corte

13 juni 2018

08u48 1 Style De Nederlandse Carolien Sikkenk heeft heel wat Belgische en Nederlandse vrouwen gefotografeerd die hun haar hebben verloren. “Er was veel lef voor nodig om voor de lens te gaan zitten. Deze vrouwen zijn niet alleen kaal, maar vooral ook stoer en krachtig.”

Zowat driekwart van de vrouwen die Sikkenk gefotografeerd heeft, verloor hun haar door chemotherapie. De anderen werden kaal door intensieve bestraling, verbranding of ze kampen met de auto-immuunziekte alopecia. Deze aandoening komt voor bij mannen en vrouwen, en zorgt ervoor dat je plots haar verliest.

Met haar fotoserie wil Sikkenk tonen hoe ingrijpend het is voor de meeste vrouwen om plots hun mooie haardos kwijt te zijn. Maar daarnaast wil ze benadrukken dat er ook een andere schoonheid komt piepen als het haar wegvalt. Mooie jukbeenderen, vrolijke sproetjes, zwoele volle lippen of een bepaalde blik in de ogen: plots gaan er andere dingen opvallen. “Ook zonder haar kan een gezicht veel kracht én vrouwelijkheid uitstralen”, aldus de fotografe.

Verder vertelt ze nog dat zo’n fotoshoot voor de vrouwen niet te onderschatten valt. “Er is veel lef voor nodig om zonder haar voor de lens te gaan zitten. Deze vrouwen zijn niet alleen kaal, maar vooral ook stoer en krachtig.” Sikkenk stelt al haar foto’s voor in een expo in Gent, die dan ook de toepasselijke naam ‘BOLD’ heeft. Wij geven alvast een voorproefje.

Geïnteresseerd? De foto’s zijn van vrijdag 15 juni tot en met zondag 8 juli 2018 te zien in de Sint Niklaaskerk, Cataloniëstraat, 9000 Gent. De expositie is zeven dagen per week vrij toegankelijk van 10 uur tot 17uur. Enkel op maandag is ze te bezichtigen van 14 uur tot 17 uur.