Exclusief: dit zijn de 3 nieuwe Tomorrowland-looks van MAC VW

16 juli 2019

08u07 3 Style Net als de voorbije jaren gaat MAC ook dit jaar weer de samenwerking aan met Tomorrowland. Kort gezegd betekent dat dat het beautymerk 3 looks ontwikkelde voor het festival, die je kan laten aanbrengen in Dreamville.

Neen, make-up hoeft er ook dit jaar niet in je bagage voor een weekendje Tomorrowland. Je kan namelijk net zoals de voorbije jaren terecht op de MAC-stand in Dreamville, om je daar 1 van de 3 beautylooks te laten aanmeten die ook dit jaar opnieuw speciaal voor het festival werden ontwikkeld. Wil je alvast een voorproefje van de looks waaraan je je kan verwachten? Dan hebben wij in première de 3 Tomorrowland-looks van 2019.

Look 1: Glow Getter

Look 2: Turquotic Treasure

Look 3: Sweet Stardust