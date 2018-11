Exact wat je moet doen om je boeket bloemen zo lang mogelijk mooi te houden Timon Van Mechelen

19 november 2018

14u02 0 Style Wie wordt er nu niet gelukkig van een mooi boeketje bloemen? Alleen jammer dat ze zo snel verwelken. Met deze tips van de bloemstylisten van bloomon uit het gloednieuwe boek ‘Floral Philosophy. Een nieuwe kijk op bloemen’ ziet het leven van je bloemen er direct veel rooskleuriger uit.

1. Maak je vaas schoon

Bacteriën zijn funest voor je verse bloemen. Zorg daarom voor een schone vaas. Een écht schone vaas. Door de vaas in de afwasmachine te zetten, maak je hem wel schoon, maar niet bacterievrij en dat laatste is juist belangrijk om je bloemen optimaal te laten groeien en bloeien. Bleek (javel) doodt de overgebleven bacteriën. Met een paar druppels op een schuurspons schrob je de vaas aan de binnenkant goed schoon. Na het schrobben spoel je de vaas af met water. Doe dit om de paar dagen.

2. Vul je vaas met vers water

Vul je vaas met vers, lauwwarm water uit de kraan. Koud water bevat meer zuurstof en dat zorgt voor meer bacteriegroei. En als je heet water gebruikt, verkrampen de stelen. Vul je vaas voor ongeveer een derde met water, dat is precies goed. Let op: het water in je vaas wordt vaak sneller vies dan je denkt. Ververs het water om de paar dagen, ook als het water er nog prima uitziet. Voeg na het verversen een drupje javel toe aan het schone water om bacteriën op afstand te houden.

3. Voeg bloemenvoeding toe

Bloemenvoeding is zoals voor veel van ons een kop koffie in de ochtend: energie om op te starten, een eerste kick. Een zake bloemenvoeding bestaat uit een mix van glucose en bleekmiddel. De glucose zorgt ervoor dat de bloemen genoeg energie krijgen om volop te bloeien en het bleek vertraagt de groei van bacteriën. Het zakje voeg je één keer toe op het moment dat je de bloemen voor het eerst in de vaas zet. Op een later moment nog voeding toevoegen is niet nodig en zelfs af te raden; te veel glucose versnelt het bloeiproces waardoor je bos sneller verwelkt.

4. Snijd de stelen af

Dit klusje wordt vaak onderschat, maar is ontzettend belangrijk voor de levensduur van je bloemen. Een bloem ‘drinkt’ door de steel. Het xyleen, de kleine vaatje die je kunt vergelijken met onze bloedvaten, transporteren de voedingstoffen naar de blaadjes en de bloemen. Door het afsnijden van de steel kunnen bloemen makkelijker water opnemen, en bloeien ze een stuk langer. Verwijder de onderste bladeren van de steel zodat deze niet in contact met water komen en snijd ongeveer 1 cm van de stelen af. Recht of schuin maakt niet uit als je de steel maar strak en schoon afsnijdt. Het is dan ook belangrijk dat je niet hakt, trekt of draait: dit veroorzaakt wonden aan de steel waarop bacteriën gaan groeien en daardoor verwelken de bloemen sneller. Takken kun je beter aan beide kanten insnijden. Een strakke, scherpe hoek van 45 graden is bij dit soort stelen ideaal. De bloemen nemen het beste water op als je ze na de afsnijden meteen in het water zet. Snijd de stelen steeds opnieuw af als je het water hebt verschoond, dan snijd je telkens de delen met de meeste bacteriegroei weg en dit helpt om je bos zo lang mogelijk mooi te houden.

5. Gebruik altijd een scherp mes of schaar

Botte scharen en messen zijn niet alleen lastig te gebruiken, ze zorgen ook voor het resultaat dat je niét wil hebben: met een botte schaar of bot mes duw je de vaten waar bloemen hun water en voeding door moeten krijgen juist dicht. Het gevolg is dat de bloemen snel gaan hangen of zelfs gaan rotten. Zorg er dus voor dat je mes of schaar altijd scherp en schoon is zodat je zonder veel moeite door de steel kunt snijden en de bloem of tak genoeg voedingsstoffen en water kan opnemen. Maak je schaar of mes na elk gebruik goed schoon en dep je bloemenschaar of mes daarna goed droog.

6. Laatste check

- Zorg dat alle stelen goed in het water staan.

- Zorg dat er geen blad of besjes in het water drijven.

- Zet je bloemen niet in de buurt van een fruitschaal. Bij rijpend fruit komt het gas ethyleen vrij waardoor je bloemen sneller verwelken.

- Zet je bos niet in de buurt van de verwarming of in de zon.

- Zet je bos niet in de tocht, daar kunnen bloemen (zeker rozen) slecht tegen.

Meer weten? In Floral Philosophy. Een nieuwe kijk op bloemen delen de bloemstylisten van bloomon hun kennis en tips en laten ze je door hun ogen naar bloemen kijken. Met hoofdstukken over styling, bloemverzorging, DIY’s en interieur is dit hét boek voor iedereen die gelukkig wordt van bloemen en zelf aan de slag wil gaan. Voor € 20,00 onder andere hier en hier te koop.