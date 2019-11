Ex-student Antwerpse modeacademie wint H&M Design Award TVM

29 november 2019

11u44 0 Style Sabine Skarule werd gisteren in Berlijn uitgeroepen tot winnaar van de H&M Design Award 2020. De Letse studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en maakte indruk op de jury met haar collectie die geïnspireerd is op het vakmanschap van haar geboorteland. Ze kreeg ook een geldprijs mee naar huis ter waarde van € 50.000.

“Ik kan het niet geloven! Het winnen van de Award is zo’n geweldig startpunt om mijn eigen werk te lanceren. Deze prijs opent deuren en geeft me de vrijheid om mijn dromen waar te maken”, aldus Skarule toen ze de prijs in ontvangst mocht nemen.

Haar winnende collectie is gebaseerd op haar herinneringen aan haar Letse jeugd. De breitechnieken kwamen uit een tijd voor het internet, toen Sabine samen met haar moeder kleren maakte. Ze nam dit over en gaf er een frisse kijk op. Dit met gebreide stuks die met stiksels en folkloristische patronen speelden, in contrast met scherp maar vrouwelijk maatwerk.