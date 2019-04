Ex-hoofdredactrice van Vogue wordt stijladviseur bij Karl Lagerfeld LDC

03 april 2019

10u43

Het modelabel Karl Lagerfeld heeft een nieuwe stijladviseur. Carine Roitfeld, de voormalige hoofdredactrice van de Franse Vogue, zal die rol voor de komende 3 seizoenen op zich nemen.

Het nieuwtje is geen grote verrassing. Carine Roitfeld heeft de voorbije jaren immers al vaker samengewerkt met Kaiser Karl. In 2004 werkte het duo samen aan de desigercollab met H&M én Roitfeld schreef mee aan ‘The Little Black Jacket’, een boek dat volledig gewijd was aan het beroemde tweedjasje van Chanel. De voorbije maanden had Lagerfeld de Franse zelfs overtuigd om samen een collectie te maken voor zijn modemerk. Die wordt in september gelanceerd.

“Ik ben dolgelukkig dat ik al die jaren met Karl heb kunnen samenwerken. Op den duur hadden we niet alleen een professionele band, maar ook een hechte vriendschap”, zo reageert Roitfeld. “Hij zal altijd een icoon blijven. Het is dan ook een hele eer om voor zijn modelabel te werken als stijladviseur.”

Carine Roitfeld is zelf vooral bekend als de voormalige hoofdredactrice van de Franse Vogue, al heeft ze ook haar eigen magazine uit de grond gestampt: CR Fashion Book. Ze wordt al jaren de lucht in geprezen voor haar eigen stijl die het te midden houdt tussen ‘Parisian chic’ en rock-’n-roll. Ze schreef er een tijdje geleden nog een boek over, en ontwierp ook al verschillende collecties voor merken als Uniqlo en M.A.C. Cosmetics.

Momenteel heeft de styliste een contract getekend voor 3 seizoenen. Tijdens die periode zal ze vooral moeten samenwerken met Hun Kim, designdirecteur en dus de belangrijkste ontwerpster bij Karl Lagerfeld. De eerste lijn zal voor de lente-zomercollectie 2020 zijn.