Ex-Antwerpse modestudent wordt creatief directeur van Lee Jeans Timon Van Mechelen

24 juli 2018

13u53 0 Style De in Duitsland geboren maar in Antwerpen geschoolde ontwerper Michael Kampe wordt de nieuwe creatief directeur van denimmerk Lee Jeans. Dat maakt het merk vandaag zelf bekend via een persbericht.

Michael Kampe groeide op in zijn geboortedorp Hamburg om in 2007 naar Antwerpen te verhuizen om aan de prestigieuze Modeacademie te gaan studeren. Hij werkte daarna kort in de showroom van Dries Van Noten en Stephan Schneider om eind 2010 aan de slag te gaan voor Diesel. Een jaar later verliet hij het Italiaanse modehuis om in Amsterdam voor Scotch & Soda te gaan werken. In 2013 werd hij aangesteld als het hoofd van de jeansafdeling van Hugo Boss om nu de overstap naar Lee Jeans te maken.

“Met bijna 130 jaar expertise om op te bouwen, zal Michael Kampe een fundamentele rol spelen in het bijdragen aan de rijke geschiedenis van het merk. De missie van Lee Jeans is klanten een betaalbare, maar kwaliteitsvolle denim ervaring te geven en dat zal hij alleen maar verderzetten,” aldus Lee Jeans.