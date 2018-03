Evy Gruyaert ontwerpt nieuwe sportcollectie: "Ik ben een beetje verslaafd aan mijn activity tracker" Eva Van Driessche

02 maart 2018

15u00 0 Style Kledingketen ZEB pakt uit met een hele rits BV's en ontwerpers die voor hen capsulecollecties tekenden: Astrid Bryan met Astrid Black Label, Little Fortune by Yentl Keupens, Maurice Knitwear door Veronique Leysen, de collecties van ZEB ambassadeur Tom Waes, Le Fabuleux Marcel de Bruxelles, Dennis Preat, Jack & Jones en dus een nieuwe sportcollectie run & yoga van Evy Gruyaert. Wij spraken haar op de lancering.

The New York Times kopte onlangs in een opiniestuk dat yogabroeken niet geëmancipeerd zijn, we zouden ze dragen om sexy te zijn.

Evy: "Om volwaardig vrouw te zijn hoef je niet in lompen rond te lopen. Dat heeft er niets mee te maken! Mag ik me goed en sexy voelen voor mezelf alsjeblief? Ik vind het leuk om in de yogales een compliment te krijgen over een mooie broek. En achteraf kan ik zonder gêne rechtstreeks door naar school om mijn zoon af te halen. Een sportoutfit moet in de eerste plaats technisch in orde zijn en comfortabel zitten. Maar het is toch dik in orde om het er ook leuk uit te laten zien."

Heb je zelf veel verschillende sportoutfits?

"Ik probeer mezelf daarin te beperken. Anders heb ik een extra dressing nodig! (lacht) Er zijn zoveel leuke sportmerken, het is niet makkelijk, maar we moeten nu ook niet gaan overdrijven, een paar goeie outfits volstaan ruimschoots. Wel handig dat ik nu mijn volledige sportgarderobe heb kunnen ontwerpen, meer heb ik niet meer nodig. Dit is precies wat ik zelf zou dragen. De eerste collectie was misschien nog wat zoeken, deze tweede zit nog dichter bij mijn stijl en ik ben ook al bezig met de derde collectie en die is helemaal een match!"

Wat is belangrijk bij een goede sportoutfit?

"Het allerbelangrijkste is het materiaal. Je mag geen schurende randen of naden voelen. Als je wat meer kilometers gaat lopen dan kan je daar pijnlijke wondes aan overhouden. Je koopt een outfit in eerste instantie om er sport mee te doen, niet om er mooi uit te zien. De stof moet goed ademen en zacht op je huid aanvoelen. Omdat ik zelf niet zo stoftechnisch ben (lacht), heb ik daar geluk dat de experts van ZEB me helpen. Ik bepaal de look, zij sturen bij wat technisch mogelijk is."

Je speelt met rugdecolletés in de yogacollectie en doorkijkjes bij de looptenues, het mag een beetje sexy?

"Ja, dat vind ik echt subtiel sexy. Je laat niet teveel zien, maar het voelt heel sensueel aan. En een rugdecolleté is ook praktisch, als je veel voorover moet buigen in yoga werkt een gewoon decolleté gewoon niet. Ik denk dat dat het sportplezier wel verhoogt. De meeste vrouwen hebben toch oog voor esthetiek en vinden het fijn om in de juiste kleuren en kleren hun work-out te doen."

Mag je opvallen in je sportoutfit? Wat met mensen die liever wat in de schaduw sporten?

"Die starten eerst in het donkerblauw en zodra ze vlot lopen trekken ze mijn geel t-shirt aan! (lacht) Ik begrijp het hoor, tegenwoordig is sporten zo openbaar geworden. Je moet je kilometers en prestaties delen op social media, je moet in publieke wedstrijden aan de startlijn gezien worden... Ik heb het daar ook niet zo voor, ik loop het liefst ver van iedereen weg voor mezelf, puur voor het plezier. Zonder dat er iets aan vasthangt. Daarom combineer ik lopen ook zo graag met yoga. Bij lopen gaat het toch altijd een beetje om competitie, is het niet in een wedstrijd dan wel tegen jezelf of je app. Bij yoga laat je dat allemaal los.

Welke sporten maken jou momenteel blij?

"Lopen en yoga. Maar ik kom er veel minder toe dan ik zou willen. Eigenlijk wandel ik nog het meeste. Ik zie dat ook echt als sport en ben een beetje de slaaf van mijn activity tracker. Elke ochtend check ik mijn slaappatroon, 's avonds krijg ik het een beetje benauwd als ik zie dat ik nog maar 3000 stappen gedaan heb. Mijn oplossing is nu om mijn mails te beantwoorden op de loopband. Ik schuif er een standing desk over en aan een rustig wandeltempo lukt dat net. 10.000 stappen, joehoe!"

