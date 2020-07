Everlane, het favoriete ethische modelabel van Meghan Markle ligt onder vuur: “Racisme en intimidatie zijn er schering en inslag” Nele Annemans

28 juli 2020

15u06 0 Style Het Amerikaanse modelabel Everlane ligt onder vuur. Het merk, dat onder andere Meghan Markle en Angelina Jolie tot zijn fans mag rekenen, krijgt felle kritiek omdat het niet zo ethisch verantwoord is als het laat uitschijnen.

Oprichter en CEO van Everlane Michael Preysman krijgt het zwaar te verduren. Zo beschuldigen voormalige werknemers hem nu onder andere van hypocrisie, vakbondsmisbruik én racistische uitspraken. Dat is opmerkelijk, want het modelabel beschrijft zich al van bij de start in 2010 als een ethisch verantwoord merk. “Everlane is opgericht met transparantie en eerlijkheid als basisprincipes”, vertelde Preysman daar vorig jaar nog over.

Maar dat imago ligt nu volledig aan diggelen. Veertien voormalige medewerkers, die zich de Ex Wives Club noemen, hebben een document naar buiten gebracht met hun ervaringen met Preysman. Naast bewijzen van racisme staat er ook in te lezen dat ze vaak overwerkt waren en onderbetaald werden, niet konden doorgroeien in het bedrijf en ook gestraft werden als ze hun mening lieten horen.

Zo omschreef Annabel Ly, die in 2012 aan de slag was als socialmediamanager bij Everlane, het bedrijf als “nog demoraliserender en traumatischer” dan Uber, het maaltijdbezorgingsbedrijf waar ze eerder werkte en dat vaak in het nieuws komt voor zijn slechte werkcultuur.

Ongevraagde aanrakingen

Als reactie op die aantijgingen werd een intern onderzoek opgestart. Daarbij ontdekten de onderzoekers dat veel klachten ook daadwerkelijk kloppen. Zwarte modellen werden beledigd, nieuwe medewerkers voelden zich niet welkom en aan hun lot overgelaten, werknemers werden ongevraagd aangeraakt en er bleken geen documenten te bestaan over hoe het bedrijf discriminatie en intimidatie zou aanpakken.

Daarnaast bleek Everlane helemaal niet zo transparant als het merk zelf beweert. Merkbeoordelingsplatform ‘Good on You’ gaf het modelabel vorig jaar een “niet goed genoeg” voor de algemene beoordeling. Het onderzoek toonde aan dat Everlane geen initiatief neemt om het waterverbruik te verminderen of om een leefbaar loon te garanderen. Daarnaast bleek uit het rapport dat het modelabel de uitstoot van broeikasgassen onvoldoende opvolgde.

Preysman reageerde kort in The New York Times: “Ik wou dat we het in het verleden anders hadden gedaan. Daarnaast wil ik me excuseren bij werknemers die zich gediscrimineerd voelen of zich niet veilig voelen bij Everlane.”

Hieronder is Angelina Jolie te zien in een mondmasker van het merk.