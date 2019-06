Estée Lauder neemt deel aan #BeCrueltyFree-campagne MV

27 juni 2019

16u02

Beautyproducent Estée Lauder neemt deel aan de #BeCrueltyFree-campagne onder leiding van de Human Society International: het grootste initiatief in de geschiedenis dat de missie heeft om dierenproeven wereldwijd te verbieden.

De multinationale producent en verkoper van prestigieuze huidverzorgings-, make-up-, geur- en haarverzorgingsproducten sluit zich aan bij andere grote beautyproducenten zoals Unilever, Procter & Gamble en Coty, die allemaal deze missie ondersteunen.

“We zijn trots om de handen in elkaar te slaan met de Humane Society International, een organisatie die zoveel aandacht heeft besteed aan het strijden voor dieren. Ze zijn een geweldige partner en adviseur geweest tijdens onze missie om ons gezamenlijke doel om dierenproeven wereldwijd te beëindigen in de beautyindustrie”, klinkt het bij Anna Klein, senior vice president van Global Corporate Affairs voor de Estée Lauder-bedrijven.

Sinds 2013 wordt het testen op dieren in de EU verbannen en heel wat beautymerken veranderden dan ook de laatste jaren hun beleid. Maar toch blijft het probleem enorm. Cruelty Free International geeft aan dat ieder jaar minstens 115 miljoen dieren gebruikt worden voor experimenten.

Kitty Block, CEO van Human Society International: “Ik ben ervan overtuigd dat we, door samen te werken met beautybedrijven, via onze #BeCrueltyFree-campagne in 2023 een eind kunnen maken aan het testen van cosmetica op dieren.”