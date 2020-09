Estée Lauder en NASA filmen samen ’s werelds eerste beautyspotje in de ruimte Stéphanie Verzelen

28 september 2020

11u00 0 Style Een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de beautywereld. Cosmeticamerk Estée Lauder zal als allereerste kunnen pochen met een intergalactische reclamecampagne, want het werkt samen met NASA om ’s werelds eerste beautyspotje in de ruimte te maken. Eens de flesjes terug op aarde zijn, zal eentje ervan geveild worden voor het goede doel.

Wanneer je reclame maakt, moet je creatief zijn, dachten ze bij Estée Lauder. Shoot for the stars. En dat deed het merk dan ook, letterlijk. Ze sloten een deal met NASA en zetten het Amerikaanse agentschap voor ruimtevaart in om voor hen beelden voor een nieuwe reclamecampagne te schieten. In de ruimte.

Astronaut is fotograaf van dienst

Concreet betaalt het beautymerk NASA een mooie 17.500 dollar (14.600 euro) per uur om Estée Lauders Advanced Night Repair serum mee te nemen naar het International Space Station (ISS). Daar aan boord zal een astronaut de flesjes fotograferen en filmen terwijl ze voor het raam zweven dat uitkijkt op de aarde. De beelden wil het merk daarna gebruiken voor een grote campagne op sociale media: ons serum is écht out of this world, willen ze verkondigen.

De flesjes serum vertrekken op 29 september richting ruimte, aan boord van de Northrop Grumman Antares-raket. Als alles volgens plan verloopt, arriveren ze dan op 3 oktober op het ISS. NASA is bereid om mee te werken, omdat het agentschap de ambitie heeft om vanaf nu vijf procent van hun activiteiten aan commerciële en marketinggerelateerde ondernemingen te spenderen. Jaarlijks komt dat op zo’n negentig werkuren van NASA’s astronauten. Met die extra inkomsten wil NASA toekomstige ruimteverkennende missies financieren.

Buitenaards flesje in jouw badkamerkast?

“We selecteerden dit iconische product van ons voor de ruimterit, omdat het altijd al heel vernieuwend was in de wereld der beauty”, zegt president van Estée Lauder Stéphane de La Faverie. “Toen we het in 1982 op de markt brachten, was het het allereerste nachtserum en het allereerste beautyproduct dat hyaluronzuur gebruikte. Nu, bijna veertig jaar later, neemt het opnieuw een pioniersrol op.” Eens de beelden ingeblikt zijn en de flesjes terug op aarde, wil Estée Lauder een van de flesjes veilen voor een goed doel. Hoe en wanneer maakt het merk later nog bekend.

NASA werkte eerder al samen met modemerk Adidas om hun nieuwe schoen met zogenaamde ‘Boost’-technologie te testen in het ruimtestation. En eerder dit jaar kondigde het ruimteagentschap ook aan dat een film met Tom Cruise aan boord van het ISS opgenomen zou worden. Het heelal ligt aan onze voeten, quoi.