Essentiel Antwerp stopt mannencollectie na 15 jaar TVM

19 november 2019

11u35 0 Style Het Belgische modemerk Essentiel Antwerp gaat zich enkel nog focussen op de vrouwencollectie en stopt bijgevolg met kleding te maken voor mannen. De herfst- en wintercollectie voor 2019 is de laatste mannencollectie van het label. De aparte winkel waar enkel kleren voor heren werden verkocht in Antwerpen sluit de deuren.

“Sinds haar lancering in 2004 is de mannencollectie van Essentiel Antwerp een deel geweest van de identiteit en internationale uitbreiding van het Antwerpse merk. Nu, meer dan 10 jaar nadat Essentiel Antwerp mannenkleding lanceerde, heeft het merk beslist om zich te focussen op zijn sterkte, en dus weer de volledige aandacht te vestigen op vrouwenkleding”, staat te lezen in een persmededeling.

De mannencollectie voor herfst/winter 2019 die nu in de winkelrekken ligt, is de laatste herenlijn van het merk. “Essentiel Antwerp wil de kans nemen om haar dankbaarheid te uiten tegenover iedereen die heeft meegewerkt aan deze en vorige mannencollecties.”