Essentiel Antwerp brengt Pride-collectie uit met Jani en Jitske Van de Veire als gezichten Timon Van Mechelen

01 augustus 2019

09u12 0 Style De wereldwijde ‘Pride-maand’ mag dan voorbij zijn, de Antwerp Pride vindt pas volgende week plaats en Amsterdam is dan weer dit weekend aan de beurt. Modemerken zetten zich maar wat graag in voor het initiatief, waaronder ook Essentiel Antwerp dat onder meer Jani en Jitske Van de Veire als gezichten strikte.

Eerder schreven we trouwens al eens uitgebreid over de Pride-collecties van modemerken, met toen als conclusie volgens een medewerker van Çavaria dat als merken (een deel van) de opbrengst aan een goed doel (LGBT-organistatie) schenken en ze in het bedrijf ook een beleid hebben waar aandacht is voor inclusie op de werkvloer, het een lovenswaardig initiatief is.

Dat is bij Essentiel Antwerp alvast het geval. “Bij mijn merk leven we volgens de slogan: Love is Essentiel”, legt Inge Onsea, oprichtster van het label, uit. “Ik heb altijd een sterke betrokkenheid bij de LGBTQ+-gemeenschap gevoeld, dus deze samenwerking is essentieel voor mij. Liefde is een cruciaal onderdeel van ons leven. Tussen vrienden, tussen families, tussen koppels. En die relaties kunnen homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transseksueel, interseksueel of heteroseksueel zijn. We hebben alle spectra van de regenboog om te ontdekken. Iedereen moet vrij zijn om lief te hebben. Wie ze willen, hoe ze willen en vooral, zonder enige vorm van discriminatie of oordeel van anderen. Dat is de boodschap die we willen overbrengen met onze kleurrijke T-shirts.” Alle opbrengst van de verkochte T-shirts met quotes op als ‘Queer as fuck’ of ‘Gay as a pony’ gaan bovendien naar de organisatie van de Antwerp Pride en alle vrijwilligers op de parade krijgen een shirt uit de collectie.

Lees verder onder de foto.

Ook Eastpak schenkt een deel van de opbrengst van hun tasjes met regenbooghengsels aan ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) net als ook Primark in één keer € 175.000 schenkt aan diezelfde organisatie. Het moederbedrijf van Kipling, VF Corporation, is dan weer uitgeroepen tot een van de beste werkplaatsen voor leden van de LGBTQI+ community. Het bedrijf haalde voor het derde jaar op een rij een perfecte score van 100 punten in de 2019 Corporate Equality Index, uitgevoerd door de Human Rights Campaign Foundation. Ook zij brachten een Pride-collectie uit waarbij ze enkele oude modellen voorzagen van regenboogaccenten.

“VF is bijzonder trots om voor het derde achtereenvolgende jaar een score van 100 te behalen op de CEI”, aldus Anita Graham, Vice President en Chief Human Resources Officer voor VF. “We koesteren een cultuur die prioriteit geeft aan een inclusieve werkplek waar iedereen wordt gewaardeerd om wie ze precies zijn en hun unieke bijdrage aan ons bedrijf.”

Lees verder onder de foto.

Esprit lanceerde dan weer een collectie in samenwerking met het designduo Craig & Karl. Zij doneren 12.500 maaltijden aan dakloze LGBTQ+-jongeren via het Ali Forney Center in New York. Ze kozen bovendien ook enkel voor transgender-, lesbische en biseksuele modellen voor hun campagnebeelden om de uiting van diversiteit kracht bij te zetten.

Bij het jeanslabel Levi’s werkten ze dan weer net als vorig jaar voor de campagnebeelden voor België samen met de Gentenaren Lars Lagaisse en Timo Delorge van Kaart Blanche en schenken 100% van de netto-opbrengst van de collectie aan organisatie OutRight Action International.