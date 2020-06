Essentieel in een Belgische kleerkast: 7 handtassen die regenbuien overleven Stéphanie Verzelen

05 juni 2020

16u41 0 Style Het weerbericht voor de komende dagen staat vol dikke druppels en donkere wolken. Moet je toch de deur uit en wil je dat fashionable doen? Geen probleem, deze handtassen kunnen tegen een regenbui(tje) of twee.

Nieuwsflash: je kan niet met om het even welke handtas de regen trotseren. Een tas in suède, bijvoorbeeld, is heel gevoelig voor vlekken en strepen en kan door vocht hard worden. Fluweel neemt dan weer makkelijk water op, voor je het weet eindig je dus met een natte tas én natte inhoud. En onbehandeld leer is ook teer. Als het erg nat wordt, kan het na het drogen harder worden en barsten vertonen of watervlekken.

Dat betekent niet dat je leren tas helemaal niet regenproof is. Harder leer kan zeker tegen een stootje en zelfs tegen een storm. Zorg dan achteraf wel dat je de tas natuurlijk laat drogen (dus niet bij de haardroger of verwarming!) en inwrijft met een verzorgend product. Wil je zeker zijn, gebruik dan een tas van donkerder leer of met een slangenprint, bijvoorbeeld, waarop je enige watervlekken niet zal zien. Ook goed: lakleer. Daar glijden de druppels zo van af.

Daarnaast kan je een tas gebruiken in een materiaal dat wel perfect tegen een regenbui kan. Denk aan handtassen in pvc, vinyl of een andere harde kunststof. Een tas in nylon of polyamide is een optie: van die stof worden ook regenjassen gemaakt. En essentieel: gebruik een handtas die je helemaal kan sluiten. Beetje sneu als je tas de storm wel overleeft, maar de inhoud niet.

De storm trotseren? Met deze regenproof tassen zit je goed

1. Semi-transparante tas in pvc, Tommy Hilfiger, 99,90 euro, online te koop.

2. Iriserende totebag van vinyl, Pull&Bear, 35,99 euro, online te koop.

3. Tas in kalfsleer met lakfinish, L.K.Bennett, nu voor 87 euro i.p.v. 215 euro, online te koop.

4. Vinyl tas, Zara, 29,95 euro, online te koop.

5. Handtas van gerecycleerd nylon, COS, 39 euro, online te koop.

6. Zwarte handtas, Pia Sassi, nu voor 56,70 euro i.p.v. 189 euro, online te koop.

7. Tas in imitatiekrokodillenleer, Monki, 18 euro, online te koop.