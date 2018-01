Esprit lanceert betaalbare trouwjurken voor bruiden on a budget Sophie Veryecken

10u42 14 Esprit Style Dat een trouwfeest stukken van mensen kost, hoeven we je wellicht niet te vertellen. Een feestzaal, lekker eten, en liefst véél drank. Maar ook: een fotograaf, DJ en natuurlijk je trouwjurk. Al hoeft die laatste echt niet zo veel te kosten als je denkt. Tegenwoordig zijn er namelijk heel wat leuke én betaalbare jurken op de markt. Zoals de nieuwe bruidscollectie van Esprit.

Van een typische lange en verfijnde bruidsjurk tot een meer moderne outfit: iedere bride-to-be vindt ongetwijfeld iets naar haar zin. Van boho tot kant, alternatief tot net erg chique: er is voor iedereen wat wils. En ook aan de bruidsmeisjes is gedacht.

De bruidscollectie is beschikbaar vanaf midden februari in geselecteerde Esprit-winkels en online via Esprit.com. De prijzen variëren van € 39,99 voor een bolero jasje tot € 219 voor een bruidskleed of jumpsuit.

Esprit

Esprit

Een greep uit de collectie:

Esprit lange trouwjurk, € 129,99

Esprit korte trouwjurk, € 89,99

Esprit bridal jumpsuit, € 99,99