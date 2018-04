Er zijn dubbel zoveel blonde vrouwen in vergelijking met mannen "Aantrekkingskracht van blondjes is mogelijk evolutionair voordelig"

17 april 2018

19u22

Bron: BBC 0 Style Europese vrouwen hebben een dubbel zo grote kans op blond haar als mannen. Mannen hebben dan weer drie keer zo vaak zwarte lokken dan het vrouwelijk geslacht. Dat blijkt uit de grootste genetische studie over haarkleur bij 300.000 Europeanen van de Londense universiteit Kings College.

De studie ontdekte 124 nieuwe genen die een grote rol spelen bij het bepalen van haarkleur bij mensen. Niet alleen concludeerden de onderzoekers dat er twee keer zo veel blonde vrouwen zijn dan mannen, ook is de kans dat mannen met zwart haar worden geboren drie keer zo groot als bij vrouwen. De onderzoekers kwamen toevallig tot deze ontdekking bij een grootschalige genetische studie bij 300.000 Europeanen en spreken over een 'intrigerend mysterie'. Een wetenschappelijke verklaring hebben de onderzoekers niet, maar hoofdonderzoeker Tim Spector van Kings College heeft wel enkele theorieën.

Blond geboren

"Het zou kunnen dat de genen voor blond haar bij mannen en vrouwen in dezelfde mate aanwezig bij de geboorte, maar dat die na verloop van tijd verdwijnen bij mannen en makkelijker aanwezig blijven bij vrouwen." Vrouwen hebben volgens die theorie even veel kans om een blonde zoon of dochter op de wereld te zetten, maar het jongetje 'verliest' sneller de blonde haren bij het opgroeien. Volgens de professor hebben testen op muizen aangetoond dat stress, hormonen en bepaalde chemicaliën de manier waarop pigment in de genen werkt, kunnen beïnvloeden.

Blonde vrouwen, donkere mannen

Een andere verklaring zit in de aantrekkingskracht van een blonde vrouw en een donkere man. "Evolutionair gezien zou het een voordeel kunnen opleveren om als vrouw blond te zijn, omdat dames met lichte lokken vaak meer succes hebben bij het mannelijk geslacht. Voor mannen geldt dan weer het omgekeerde en liggen donkere types beter in de markt." Spector benadrukt nog dat de verklaringen speculaties zijn en dat meer onderzoek nodig is om dit 'intrigerende mysterie' op te lossen. De studie werd gepubliceerd in Nature Genetics.