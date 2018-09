Er was eens … een modebewust sprookje van Dior Timon Van Mechelen

25 september 2018

Die dansoptredens! Die met bloemen versierde catwalk! Die prachtige jeansitems in contrast met sierlijke huidkleurige stukken! Die gevlochten schoenen met hak van plexiglas! Alleen maar superlatieven voor de show van Dior die gisteren de modeweek in Parijs opende. Artistiek directeur Maria Grazia Chiuri schotelde de aanwezigen een adembenemend spektakel voor waar nog lang over nagepraat zal worden.

De modeshow van Dior vond plaats in de Hippodrome Paris Longchamp, een paardensportterrein een eindje buiten Parijs. Maar Maria Grazia Chiuri maakte het voor de aanwezigen in ieder geval de moeite om zich – voor hun doen – zo ver te verplaatsen. Voor de lente- en zomercollectie 2019 haalde ze haar inspiratie uit de danswereld. Met een aantal grote namen als Loïe Fuller, Isadora Duncan, Martha Graham en Pina Bausch als boegbeelden. Ze liet onder andere quotes van deze grootheden in de danswereld afdrukken op de muren van de showlocatie.

De collectie zelf bestaat uit bodysuits, hemden en lichte jumpsuits in een oneindig aantal huidkleurige tinten, die als het ware één worden met het lichaam. Geïnspireerd door hiphop, een andere inspiratiebron die een deel van de collectie tekent, benadrukt jeans het meer alledaagse en moderne silhouet. De schoenen zijn een bijzondere creatie van gevlochten linten rond de voet tot de enkel en met een transparante hak van plexiglas.