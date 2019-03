Er komt een nieuwe biografie over Karl Lagerfeld aan LDC

Een maand geleden stond de modewereld in rep en roer: ontwerper Karl Lagerfeld was overleden. Als ode aan zijn talent en impressionante carrière, wil schrijver en journalist William Middleton een biografie neerpennen.

William Middleton leerde Kaiser Karl voor het eerst kennen in 1995. Sindsdien heeft hij al ettelijke artikels over de designer geschreven, en nu heeft hij dus een contract getekend bij de Harper Collins uitgeverij om een biografie te schrijven. “Ik denk niet dat de geschiedenis van Karl het meest interessante is om te lezen. Er zijn natuurlijk wel delen uit zijn verleden die interessant zijn, maar wat hem écht fascinerend maakt, is hoe hij is opgeklommen tot het belangrijkste icoon in de mode-industrie”, vertelt Middleton aan magazine WWD.

Het is in ieder geval niet de eerste biografie over Lagerfeld. Eerder schreven Dominique en John de Menil al een exemplaar, maar dat was volgens Middleton “veel te lijvig”. “Dat boek telde 675 pagina’s, dat is veel te groot voor Karl. Volgens mij is het veel beter om alleen de meest spannende en opvallende momenten van zijn leven uit te lichten.” De journalist wil dan ook een boek van maximum 300 pagina’s maken.

“Veel respect”

Of Chanel, het modehuis waar Lagerfeld al jaar en dag creatief directeur was, wil meewerken, weet Middleton nog niet. Hij hoopt alvast van wel. En zo niet, wil hij zijn plan toch verderzetten. “Ik heb zo veel respect voor Karl", zegt hij nog. “Zijn imago was nogal hard. Altijd verscholen achter zijn zonnebril en gekend om zijn bitchy bon mot. Nadat ik hem beter had leren kennen, zei ik dat ik dat ik het raar vond dat hij in het openbaar zo nors overkomt, terwijl hij in realiteit een warme persoonlijkheid heeft. Zijn reactie? ‘Beter zo dan andersom, toch?’.” De biografie ligt normaal gezien vanaf 2021 in de winkelrekken.