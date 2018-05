Er is nu al een betaalbare kopie van Meghan Markles trouwjurk te koop TVM

21 mei 2018

11u11 0 Style Bruidjes in spé die op hun grote dag net zo willen stralen als Meghan Markle, kunnen terecht bij Misguided. De Britse modeketen verkoopt namelijk nu al een kopie van de adembenemende Givenchy-jurk waarin de hertogin van Sussex haar ja-woord gaf. Voor een fractie van de originele prijs uiteraard.

De komende maanden zullen bruidswinkels de vraag naar trouwjurken als die van Meghan Marle, ongetwijfeld moeilijk kunnen bijhouden. Maar wie een sneller en vooral goedkoper alternatief zoekt, is bij Misguided aan het juiste adres. De Britse keten heeft nu al een lookalike in stock. Met de boothals en lange klassieke pasvorm lijkt het kleed van Misguided sprekend op dat van Markle, al heeft dit model wel een open rug en geen driekwartmouwen.

Met een prijskaartje van 53 euro, inclusief verzendingskosten, is de kopie spotgoedkoop. De jurk werd in minder dan 48 uur al 52 keer aangekocht, en klanten die het kleed aankregen zijn alvast erg enthousiast. “Hoewel mijn verwachtingen niet hoog waren omwille de prijs, ben ik aangenaam verrast,” schrijft een tevreden klant. “De jurk is absoluut prachtig sluit mooi aan en ziet er helemaal niet goedkoop uit.”