Er is een betaalbare kopie van de fluwelen Jimmy Choos van Meghan Markle Liesbeth De Corte

12 juni 2018

11u58

Bron: Metro UK 1 Style Wie zich een prinses wil voelen, moet niet langer een glazen muiltje dragen. Je kan evengoed kiezen voor fluwelen stiletto’s van de Britse ontwerper Jasper Conran. De schoenen lijken sprekend op de Jimmy Choos die Meghan Markle droeg toen ze een verrassingsbezoek bracht aan Belfast.

Meghan Markle straalt altijd één en al elegantie uit, en dat was niet anders toen ze in maart een verrassingsbezoek bracht aan de hoofdstad van Noord-Ierland. Ze droeg destijds een crèmekleurige, kasjmieren trui van Victoria Beckham en een jas van Mackage, een van haar favoriete merken. Vooral haar rok sprong in het oog. De kleur – smaragdgroen – kwam niet toevallig overeen met de nationale kleur van Ierland. Last but not least: de rode fluwelen hakken van Jimmy Choo.

Eerlijk is eerlijk: wij zijn vooral fan van die hakken. Alleen jammer van het stevige prijskaartje. Voor de originele stiletto’s moet je maar liefst € 530 neertellen, een bedrag dat wij niet meteen in onze portemonnee hebben zitten als we gaan shoppen. De schoenen zijn trouwens nog niet verkrijgbaar. Ze komen uit de Cruise collectie 2018, die voorlopig nog niet in de rekken ligt.

Wie snel op zoek is naar een goedkoper alternatief is bij Debenhams aan het juiste adres. De Britse webshop heeft nu al een lookalike in stock. Het gaat om hakken die ontworpen zijn door Jasper Conran én waarvoor je niet zo diep in de buidel moet tasten. Eén paar kost amper € 50,40, inclusief verzendingskosten.

Wil je de kopie op de kop tikken? Dan zal je wel snel moeten zijn, want maatje 37 en 40 zijn al uitverkocht. Je kan ze bestellen via de webshop van Debenhams.