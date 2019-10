Er gaan voor het eerst meer sneakers verkocht worden dan ‘gewone’ schoenen TVM

01 oktober 2019

09u50

Bron: Quartz 0 Style Volgens de modepers zijn sneakers al een tijdje op hun retour, toch gaat de verkoop van sportschoenen nog steeds door het dak. Volgens het Amerikaanse marktonderzoeksbureau NPD Group zullen in 2020 zelfs meer ‘casual sneakers’ - sneakers die niet gebruikt worden om te sporten - over de toonbank gaan dan alle andere categorieën.

Jong en oud, arm of rijk, op een trouwfeest, in de kerk en in de club: iedereen draagt tegenwoordig sneakers. Sinds athleisure (jargon voor kleding die is bedoeld om in te sporten, maar daar zelden voor wordt gebruikt, nvdr.) en streetwear hun opwachting maakten in de mode, zijn ze niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Volgens NPD Group zullen ze tegen 2020 dan ook de meest verkochte soort schoenen zijn op de markt.

Daarmee steken ze voor het eerst de categorie ‘fashion shoes’ voorbij, waaronder onder andere laarzen, hakken, sandalen en kostuumschoenen vallen. NPD Group voorspelt dat er volgend jaar nog 3% meer sneakers verkocht zullen worden en in 2021 maar liefst 21%. Het onderzoeksbureau heeft het dan wel enkel over de Amerikaanse markt, maar alsnog is dat een belangrijke simulator aangezien de VS de belangrijkste afzetmarkt voor schoenen is na China.